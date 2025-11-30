Homem morre após invadir espaço de leoa e ser atacado por animal em parque de João Pessoa
Ele teria escalado uma parede de mais de seis metros, pulado as grades de segurança e se pendurado em uma árvore para acessar o recinto da leoa
BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) – Um homem morreu neste domingo (30) após invadir um recinto de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa (PB), e ser atacado pelo animal.
De acordo com a prefeitura da capital paraibana, ele teria escalado uma parede de mais de seis metros, pulado as grades de segurança e se pendurado em uma árvore para acessar o local privativo ao animal.
A vítima, que não teve a identidade informada pelas autoridades, morreu em decorrência dos ferimentos causados pela leoa, de acordo com a prefeitura.
O parque, que estava aberto para visitação no momento em que o homem invadiu a área do animal, foi fechado após o incidente. A Polícia Civil apura um possível ato de suicídio.
“A prefeitura se solidariza com a família da vítima e esclarece que, apesar de toda segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, culminando nesse episódio lamentável”, disse a gestão municipal, em nota.
O parque da Bica, como é conhecido o local, lamentou o ocorrido e afirmou que seguirá fechado para visitações até a conclusão das investigações.
A gestão do zoológico disse que o espaço da leoa tem grades reforçadas e barreiras para a proteção dos animais e dos visitantes e caracterizou a morte do homem como um “incidente absolutamente imprevisível, fora de qualquer cenário dentro da rotina do parque”.
A leoa recebeu assistência e está bem, mas será acompanhada e avaliada por uma equipe técnica nos próximos dias.
De acordo com o veterinário do parque, Thiago Nery, a leoa passa por treinamentos constantes, que possibilitaram que ela retornasse para um recinto privado sem o uso de tranquilizantes.
“Ela obedeceu, foi para dentro do seu recinto. Obviamente teve uma demora, porque o animal estava muito estressado, em choque também”, disse o veterinário.
Ele afirmou que a equipe técnica identificou que o animal está mais tranquilo no momento.
