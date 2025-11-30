Motorista abandona carro de luxo na rua após causar acidente em Anápolis
Veículo ficou com a parte dianteira bastante danificada, chegando até mesmo a perder uma roda
Um caso chamou a atenção em Anápolis na madrugada deste domingo (30), após um carro de luxo invadir a Praça dos Romeiros, no Jardim Alexandrina.
De acordo com a corporação, o veículo — um Mercedes-Benz C200 — saiu da Avenida Presidente Kennedy, perdeu o controle e acabou entrando na área da praça.
Imagens obtidas pela reportagem mostram que o veículo ficou com a parte dianteira bastante danificada, chegando até mesmo a perder uma roda.
Testemunhas informaram que o motorista abandonou o automóvel logo após o impacto e deixou o local antes da chegada da Polícia Militar. Não houve vítimas.
Após os devidos procedimentos legais, o veículo foi removido ao pátio da corporação. O condutor do carro de luxo não havia sido encontrado até a última atualização.
A ocorrência foi registrada em uma delegacia de Anápolis e deve ser investigada pela Polícia Civil (PC). As causas que levaram o motorista a perder o controle ainda não foram esclarecidas.
