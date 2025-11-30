Motorista abandona carro de luxo na rua após causar acidente em Anápolis

Veículo ficou com a parte dianteira bastante danificada, chegando até mesmo a perder uma roda

Veículo ficou com sérios danos após acidente. (Foto: Reprodução)

Um caso chamou a atenção em Anápolis na madrugada deste domingo (30), após um carro de luxo invadir a Praça dos Romeiros, no Jardim Alexandrina.

De acordo com a corporação, o veículo — um Mercedes-Benz C200 — saiu da Avenida Presidente Kennedy, perdeu o controle e acabou entrando na área da praça.

Imagens obtidas pela reportagem mostram que o veículo ficou com a parte dianteira bastante danificada, chegando até mesmo a perder uma roda.

Testemunhas informaram que o motorista abandonou o automóvel logo após o impacto e deixou o local antes da chegada da Polícia Militar. Não houve vítimas.

Após os devidos procedimentos legais, o veículo foi removido ao pátio da corporação. O condutor do carro de luxo não havia sido encontrado até a última atualização.

A ocorrência foi registrada em uma delegacia de Anápolis e deve ser investigada pela Polícia Civil (PC). As causas que levaram o motorista a perder o controle ainda não foram esclarecidas.

