Praça dos Romeiros é tombada como patrimônio histórico de Anápolis

A Praça dos Romeiros, localizada no Jardim Alexandrina, no Norte da cidade, se tornou patrimônio histórico de Anápolis. A ação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), desta quarta-feira (04).

O pedido de tombamento foi feito pela Câmara Municipal e aprovada pelo prefeito Roberto Naves (PP).

Conhecida popularmente como “praça da morte”, o local é envolvido por uma história trágica que aconteceu em 08 de setembro, em 1998.

Na data, 98 romeiros voltavam de uma excursão no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, quando o ônibus colidiu com um caminhão resultando na morte de 55 dos religiosos.

Dois anos depois da tragédia, a praça foi criada em homenagem as vítimas. A localização foi escolhida entre o Alexandrina e o Maracanã porque a maior parte deles eram moradores da região.