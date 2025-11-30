O jeito certo de lavar pano de prato para ficar branquinho e evitar que fiquem com mau cheiro

Um método simples, barato e rápido devolve o branco original do pano de prato e elimina o cheiro forte que costuma aparecer com o uso diário

Isabella Valverde - 30 de novembro de 2025

Pano de prato branquinho após lavagem correta (Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Quem usa a cozinha todos os dias já percebeu que o pano de prato é um dos itens que mais acumulam sujeira, gordura e umidade ao longo da semana.

Mesmo quando a lavagem parece correta, ele volta a pegar cheiro com facilidade. Isso acontece porque o tecido absorve restos de comida, microgotas de óleo e umidade que favorece a proliferação de bactérias. Quando tudo isso se acumula de forma repetida, o branco começa a desaparecer e o odor se torna inevitável.

O problema é que muitas pessoas lavam o pano como se fosse uma peça comum. Só que esse tipo de tecido exige um processo específico para recuperar o brilho e eliminar o cheiro de forma definitiva.

O método que devolve o branco sem danificar o tecido

O jeito mais eficiente de recuperar o branco do pano de prato começa antes mesmo da máquina de lavar. Para isso, o ideal é fazer uma pré-limpeza rápida. Um truque que funciona muito bem envolve deixar o pano de molho em água quente com sabão em pó e um pouco de saponáceo líquido. Essa combinação solta gordura, amolece manchas e prepara o tecido para receber a lavagem principal.

Depois dessa etapa, o pano já costuma ficar mais claro. O segredo está na ação da água quente, que abre as fibras do tecido e facilita a remoção da sujeira acumulada.

Como tirar o mau cheiro de forma definitiva durante a lavagem

Para acabar com o odor forte, o processo precisa incluir um passo extra durante a lavagem. O ideal é adicionar uma colher de bicarbonato junto ao sabão. O bicarbonato neutraliza odores e impede que bactérias se proliferem no tecido úmido. Ele também ajuda a clarear sem agredir as fibras, o que torna o pano mais durável.

Quando o pano entra na máquina preparado e com o ingrediente certo, a lavagem se torna muito mais eficaz. O resultado costuma ser imediato: o cheiro desaparece e o branco volta a aparecer com mais intensidade.

O que fazer depois da lavagem para evitar que o cheiro volte

Mesmo seguindo todos esses passos, o pano pode voltar a cheirar mal se o cuidado pós-lavagem não for feito da forma correta. Por isso, é essencial secá-lo completamente antes de guardar. O pano úmido cria um ambiente perfeito para fungos e bactérias, e o mau cheiro reaparece em poucas horas.

Outra recomendação é evitar deixar o pano dentro da pia ou apoiado em locais com pouca ventilação. Quanto mais ar ele recebe depois do uso, menor é a chance de desenvolver odor novamente. Separar panos claros e escuros também ajuda a manter o branco por mais tempo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!