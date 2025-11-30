Pix ganha modo automático em 2025 para pagar contas e assinaturas: veja como vai funcionar

Nova função permitirá que pagamentos recorrentes sejam feitos sem confirmação manual, e usuários terão controle total sobre limites, datas e cancelamento

Gabriel Yuri Souto - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Pix automático chega em 2025 como uma das maiores mudanças desde o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos, trazendo uma função que vai automatizar totalmente despesas recorrentes.

A novidade foi criada para substituir boletos, débito automático e cobranças manuais, oferecendo uma alternativa mais simples para quem paga contas todos os meses.

Como a ferramenta entra em operação gradualmente, muitos usuários querem entender exatamente como ela funciona e até onde vai o controle do banco sobre as transações.

A proposta é facilitar pagamentos do dia a dia sem depender de confirmação, desde que o usuário permita previamente. Isso torna o processo mais rápido e reduz falhas comuns em contas mensais.

Como o Pix automático vai funcionar no pagamento de contas e serviços

A nova função permitirá que o usuário autorize um pagamento fixo ou variável para empresas, estabelecimentos ou serviços.

Uma vez configurado, o Pix automático executa o débito na data marcada, sem a necessidade de abrir o aplicativo ou confirmar cada operação. Isso vale para assinatura de streaming, escola, condomínio, água, luz, internet e até academia.

A autorização inicial define três pontos essenciais: o valor máximo permitido, a frequência do pagamento e o prazo de validade da permissão. A partir disso, o banco executa a cobrança de forma programada, sempre dentro dos limites configurados pelo cliente.

Como será o controle do usuário e o que pode ser cancelado a qualquer momento

Mesmo sendo automático, o sistema foi criado para manter o usuário no comando. A autorização pode ser cancelada a qualquer momento pelo aplicativo do banco, e cada instituição deve exibir de forma clara todas as cobranças agendadas.

Além disso, o cliente poderá ajustar o limite de valor, alterar periodicidade e desativar qualquer cobrança que não faça mais sentido.

Para reforçar a segurança, o banco também enviará alertas quando uma cobrança estiver prestes a vencer ou quando estiver fora do padrão estabelecido. Assim, o usuário evita surpresas e mantém controle total sobre seus gastos.

Por que o Pix automático deve substituir o débito automático tradicional

O Banco Central aposta no Pix automático como evolução natural do débito automático. Isso porque o Pix tem liquidação instantânea, taxas menores e maior compatibilidade entre diferentes bancos e empresas.

Como o sistema tradicional depende de convênios e integração entre instituições, muitas contas ficam de fora. Já o Pix consegue funcionar de forma mais ampla e com menos burocracia.

A tendência é que empresas migrem gradualmente para o novo formato, já que a ferramenta reduz inadimplência e elimina falhas comuns do boleto. Para o consumidor, o ganho está na praticidade e na redução de esquecimentos.

