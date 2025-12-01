Abertas inscrições para processo seletivo do IFG com salários de quase R$ 5 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão
Regra simples para candidatos de concurso Processo seletivo


O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) abriu processo seletivo para contratação de quatro professores substitutos.

As oportunidades são para profissionais com formação superior nas áreas de informática, geografia, educação física e física – uma vaga para cada. Os aprovados irão atuar no campus de Inhumas.

Os aprovados atuarão com carga horária de 20 horas semanais. A remuneração varia entre R$ 3.090,43 e R$ 4.867,43, conforme titulação apresentada.

As inscrições devem ser feitas pelo site do IFG até o dia 15 de dezembro, mediante pagamento de taxa de R$ 40. O processo de seleção contará com análise de títulos e prova didática com arguição.

O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período após homologação no Diário Oficial da União.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

