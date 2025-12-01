Abertas inscrições para processo seletivo do IFG com salários de quase R$ 5 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 01 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) abriu processo seletivo para contratação de quatro professores substitutos.

As oportunidades são para profissionais com formação superior nas áreas de informática, geografia, educação física e física – uma vaga para cada. Os aprovados irão atuar no campus de Inhumas.

Os aprovados atuarão com carga horária de 20 horas semanais. A remuneração varia entre R$ 3.090,43 e R$ 4.867,43, conforme titulação apresentada.

As inscrições devem ser feitas pelo site do IFG até o dia 15 de dezembro, mediante pagamento de taxa de R$ 40. O processo de seleção contará com análise de títulos e prova didática com arguição.

O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período após homologação no Diário Oficial da União.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

