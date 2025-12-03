Homem que matou esposa e ex com espada é condenado a mais de 30 anos em GO

Renan dos Santos foi preso em flagrante e segue detido. Crimes aconteceram em setembro de 2024

Folhapress - 03 de dezembro de 2025

Homem mata esposa e tenta matar ex, em Goiás. (Foto: Reprodução)

O homem que matou com golpes de espada a esposa e sua ex-namorada, em Edéia, no sul de Goiás, foi condenado ontem a mais de 30 anos de prisão em regime inicial fechado.

Maioria dos jurados entendeu que Renan dos Santos Moraes é culpado pelos crimes. Em setembro de 2024, ele matou a esposa, Luana Meirelles, 28, e sua ex-namorada, Ana Júlia Ribeiro, 22, após uma discussão por ciúmes. A informação foi confirmada ao UOL pela defesa do réu, o advogado Paulo Sérgio de Oliveira.

Defesa afirmou que vai recorrer da decisão. Em nota, o advogado esclareceu que ingressará com recurso de apelação junto ao Tribunal de Justiça de Goiás. Segundo Paulo Sérgio, “irregularidades processuais ocorridas durante a sessão do julgamento”, como a quebra da imparcialidade dos jurados, foram determinantes para a condenação do réu.

Renan dos Santos foi preso em flagrante e segue detido. Ele foi autuado por duplo feminicídio consumado. O inquérito policial apontou que o crime teria acontecido por motivo torpe, com meio cruel, de maneira que dificultou a defesa das vítimas e aconteceu contra mulheres em razão da condição do sexo feminino.

Primeiro, o homem assassinou a esposa em casa, com diversos golpes de espada. Luana Meirelles morreu no local em decorrência dos ferimentos, segundo informações da Polícia Civil de Goiás. Crimes foram em Edéia (GO), a 120 km de Goiânia.

Após atacar a primeira vítima, o homem invadiu o local de trabalho da ex-namorada, Ana Júlia Ribeiro, com uma espada. Ele foi até o local para matá-la porque ela teria sido o motivo da discussão inicial com sua atual companheira, motivada por ciúmes.

Homem acertou a ex com “intenção de matá-la”, e fugiu do local em uma bicicleta. A segunda vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Edéia, depois foi transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage, em Goiânia. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

O homem foi contido por populares ao tentar fugir de bicicleta e se entregou à polícia. Polícia apurou que Ana Julia sofreu violência doméstica enquanto se relacionava com o suspeito. A polícia verificou que o homem ameaçou e agrediu fisicamente a ex-companheira por cerca de quatro anos, mas nunca foi denunciado pela vítima.

Investigação apontou que homem ficou inconformado com separação. A então namorada do suspeito desconfiou que ele estaria enviando mensagens para a ex-companheira e pediu para uma amiga mandar mensagem a questionando sobre a situação. A ex-mulher do homem encaminhou prints e comprovou que o homem a estava procurando. Diante da confirmação, a atual namorada pediu que ele fosse até a casa para buscar suas coisas, mas ele não se conformou com o término.

Namorada tentou impedir que o homem matasse a ex, mas foi golpeada, diz inquérito. Após a notícia do término, o suspeito pegou uma espada artesanal que possuía há alguns anos e declarou que iria ao trabalho de Ana Julia para matá-la. A atual namorada tentou impedir a ação e empurrou o homem, mas ele reagiu desferindo um golpe de espada na cabeça da mulher. Em seguida, a vítima foi atingida novamente por, pelo menos, 13 vezes, segundo o laudo e morreu no local.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

O Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia.

Também é possível pedir ajuda e se informar pelo número 180, do governo federal, criado para mulheres que estão passando por situações de violência. A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.

O Ligue 180 recebe denúncias, dá orientação de especialistas e encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também é possível acionar esse serviço pelo WhatsApp. Nesse caso, acesse o (61) 99656-5008.