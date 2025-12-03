Moradores de Goiás têm última chance para negociar dívidas no Feirão Limpa Nome com até 99% de desconto

Gabriella Pinheiro - 03 de dezembro de 2025

Feirão Limpa Nome. (Foto: Divulgação)

Moradores de Goiás têm até o dia 19 de dezembro para participar do “Feirão Limpa Nome”, organizado pelo Serasa.

A ação, que ocorre em todo o país, teve início no dia 03 de novembro e acontece em agências dos Correios de todo o país.

A iniciativa oferece descontos de até 99% na quitação de débitos. Além disso, há opções de parcelamento facilitado a partir de R$ 9,90, com possibilidade de limpar o nome imediatamente ao pagar via PIX.

Os interessados devem negociar as dívidas presencialmente nas agências dos Correios, portando documento oficial com foto (RG, CNH ou carteira de trabalho), CPF, e dinheiro, cartão ou aplicativo bancário para realizar as transações necessárias.

Os atendimentos presenciais ocorrem por ordem de chegada, sempre no horário de funcionamento das agências.

Nesta edição, participam instituições como Bradesco, Itaú, Nubank, TIM, Magazine Luiza e outras.

Serão ofertadas negociações em diversos segmentos, como bancos, varejo, telecomunicações, financeiras e concessionárias de serviços básicos.

