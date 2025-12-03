Moradores de Goiás têm última chance para negociar dívidas no Feirão Limpa Nome com até 99% de desconto

Há opções de parcelamento facilitado a partir de R$ 9,90, com possibilidade de limpar nome imediatamente ao pagar via PIX

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Feirão Limpa Nome
Feirão Limpa Nome. (Foto: Divulgação)

Moradores de Goiás têm até o dia 19 de dezembro para participar do “Feirão Limpa Nome”, organizado pelo Serasa.

A ação, que ocorre em todo o país, teve início no dia 03 de novembro e acontece em agências dos Correios de todo o país.

A iniciativa oferece descontos de até 99% na quitação de débitos. Além disso, há opções de parcelamento facilitado a partir de R$ 9,90, com possibilidade de limpar o nome imediatamente ao pagar via PIX.

Leia também

Os interessados devem negociar as dívidas presencialmente nas agências dos Correios, portando documento oficial com foto (RG, CNH ou carteira de trabalho), CPF, e dinheiro, cartão ou aplicativo bancário para realizar as transações necessárias.

Os atendimentos presenciais ocorrem por ordem de chegada, sempre no horário de funcionamento das agências.

Nesta edição, participam instituições como Bradesco, Itaú, Nubank, TIM, Magazine Luiza e outras.

Serão ofertadas negociações em diversos segmentos, como bancos, varejo, telecomunicações, financeiras e concessionárias de serviços básicos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias