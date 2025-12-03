Técnicas simples para remover a sujeira e deixar o sofá limpinho como novo

Isabella Valverde - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dadica)

Para toda dona de casa, manter o sofá limpinho é um verdadeiro desafio. Afinal, poeira, restos de alimento, suor e manchas podem se acumular, deixando até mesmo um móvel novo com aspecto de velho.

Muitos acabam recorrendo a ajuda profissional para essa limpeza, já que acaba sendo uma baita aliada. Porém, existem alguns métodos simples que podem ajudar a manter os cuidados do sofá, sem pesar no bolso.

O primeiro passo: aspiração completa

Primeiramente, é importante aspirar o sofá todo com bastante atenção à cada detalhe, como frestas, braços e encostos.

Esse primeiro passo ajuda a remover toda a sujeira solta, retirando os pelos de pets, poeira acumulada, migalhas, assim como outras partículas que possam estar presas no tecido.

Essa etapa é crucial, especialmente para evitar que a sujeira se transforme em manchas ao entrar em contato com os produtos que serão utilizados posteriormente.

Em estofados com fibras mais altas, uma boa opção para complementar essa limpeza é utilizar uma escova de cerdas macias.

Sabão neutro para a limpeza

A mistura mais segura se você quer higienizar o seu sofá sem danificar, é a de sabão neutro.

Para isso, você precisa de um balde com água morna e algumas gotas de sabão líquido.

Depois, umedeça um pano com a misturinha, e com movimentos suaves, você vai limpar as superfícies do sofá, mas tomando cuidado para não encharcar o estofado.

Bicarbonato contra os odores

Um truque bastante utilizado pelas diaristas das casas de rico, é utilizar o bicarbonato de sódio para neutralizar os odores que ficam impregnados no tecido.

Assim, depois da aspiração, basta espalhar o pó por toda a superfície e deixar agir por cerca de 30 minutos. Feito isso, aspire novamente para retirar o excesso.

Vinagre branco para manchas

Manchas leves e recentes podem ser removidas com a ajuda de vinagre branco e água.

Aplicada com um paninho ou borrifador, a misturinha ajuda a quebrar a sujeira, sem o risco de estragar o tecido.

O melhor é que a solução também ajuda a acabar com odores mais persistentes.

Sofás de couro e courino

Atenção! Se o seu sofá é de couro ou courino, saiba que ele precisa de um cuidado especial.

Para móveis de couro natural, o ideal é utilizar panos levemente umedecidos com água e detergente suave para realizar a limpeza, tomando o cuidado de hidratar o material com produtos específicos após a limpeza.

No caso do courino, não se deve utilizar produtos abrasivos, tendo o cuidado de limpar apenas com um pano úmido e sabão neutro.

A verdade é que no fim, manutenção regular é o grande segredo para um sofá impecável e sempre limpinho. Com os cuidados certos, seu móvel permanecerá limpo e preservado por muito mais tempo.

