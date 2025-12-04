6 palavras em inglês que possuem o mesmo significado em português (você provavelmente não sabe)
Saber disso ajuda não apenas no aprendizado, mas também na compreensão de como as línguas evoluem
As palavras em inglês fazem parte do nosso dia a dia, e, muitas vezes, passam despercebidas porque já usamos várias delas no português.
Por isso, quando você descobre que certas palavras em inglês significam exatamente o mesmo que usamos aqui, a surpresa é inevitável.
E, claro, isso deixa o aprendizado bem mais fácil.
Além disso, isso ajuda a ampliar o vocabulário e, ao mesmo tempo, torna o estudo mais leve e prático.
Assim, ao explorar essas curiosidades, você entende como idiomas diferentes podem se aproximar.
E, enquanto isso, aprende expressões úteis que podem aparecer em filmes, músicas e conversas reais.
Por isso, vale prestar atenção na lista a seguir, que mostra como algumas palavras em inglês são bem mais familiares do que parecem.
1. Radio
A palavra radio significa exatamente o mesmo que rádio em português.
A escrita muda um pouco, mas a pronúncia é muito parecida.
Em ambos os idiomas, o termo se refere ao aparelho e ao meio de comunicação usado para transmitir áudio.
2. Hospital
Aqui, a semelhança é total. Hospital em inglês é igual a hospital em português.
O significado é o mesmo, a função é a mesma e até o som é quase idêntico.
Isso mostra como algumas palavras em inglês atravessam idiomas sem alterações relevantes.
3. Garage
Garage corresponde à nossa palavra garagem.
Apesar da grafia diferente, o sentido é igual: o espaço onde guardamos carros, motos ou outros veículos.
Muitas pessoas nem percebem que estão dizendo praticamente a mesma palavra quando falam garage em inglês.
4. Simple
Simple e simples significam exatamente a mesma coisa. A diferença está só na grafia.
Em ambos os idiomas, a palavra indica algo fácil de entender, direto e sem complicações.
É um ótimo exemplo de como palavras em inglês podem ser intuitivas.
5. Accidental
Accidental é praticamente igual ao nosso acidental. O sentido também não muda.
A palavra descreve algo que acontece por acaso, sem intenção.
Além disso, a estrutura da frase costuma ser semelhante, o que torna o reconhecimento imediato.
6. Comedy
Comedy corresponde ao nosso comédia. Mesmo com uma pequena mudança na escrita, o significado é idêntico.
A palavra se refere ao gênero de humor, presente em filmes, séries, peças teatrais e programas de TV.
É fácil perceber a conexão quando observamos as raízes latinas que influenciam ambos os idiomas.
