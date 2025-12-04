6 palavras em inglês que possuem o mesmo significado em português (você provavelmente não sabe)

Saber disso ajuda não apenas no aprendizado, mas também na compreensão de como as línguas evoluem

Pedro Ribeiro - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/ Canal Vinny English)

As palavras em inglês fazem parte do nosso dia a dia, e, muitas vezes, passam despercebidas porque já usamos várias delas no português.

Por isso, quando você descobre que certas palavras em inglês significam exatamente o mesmo que usamos aqui, a surpresa é inevitável.

E, claro, isso deixa o aprendizado bem mais fácil.

Além disso, isso ajuda a ampliar o vocabulário e, ao mesmo tempo, torna o estudo mais leve e prático.

Assim, ao explorar essas curiosidades, você entende como idiomas diferentes podem se aproximar.

E, enquanto isso, aprende expressões úteis que podem aparecer em filmes, músicas e conversas reais.

Por isso, vale prestar atenção na lista a seguir, que mostra como algumas palavras em inglês são bem mais familiares do que parecem.

1. Radio

A palavra radio significa exatamente o mesmo que rádio em português.

A escrita muda um pouco, mas a pronúncia é muito parecida.

Em ambos os idiomas, o termo se refere ao aparelho e ao meio de comunicação usado para transmitir áudio.

2. Hospital

Aqui, a semelhança é total. Hospital em inglês é igual a hospital em português.

O significado é o mesmo, a função é a mesma e até o som é quase idêntico.

Isso mostra como algumas palavras em inglês atravessam idiomas sem alterações relevantes.

3. Garage

Garage corresponde à nossa palavra garagem.

Apesar da grafia diferente, o sentido é igual: o espaço onde guardamos carros, motos ou outros veículos.

Muitas pessoas nem percebem que estão dizendo praticamente a mesma palavra quando falam garage em inglês.

4. Simple

Simple e simples significam exatamente a mesma coisa. A diferença está só na grafia.

Em ambos os idiomas, a palavra indica algo fácil de entender, direto e sem complicações.

É um ótimo exemplo de como palavras em inglês podem ser intuitivas.

5. Accidental

Accidental é praticamente igual ao nosso acidental. O sentido também não muda.

A palavra descreve algo que acontece por acaso, sem intenção.

Além disso, a estrutura da frase costuma ser semelhante, o que torna o reconhecimento imediato.

6. Comedy

Comedy corresponde ao nosso comédia. Mesmo com uma pequena mudança na escrita, o significado é idêntico.

A palavra se refere ao gênero de humor, presente em filmes, séries, peças teatrais e programas de TV.

É fácil perceber a conexão quando observamos as raízes latinas que influenciam ambos os idiomas.

