Anápolis inteira pode ficar sem água na próxima semana; entenda

Em comunicado, Saneago destacou que Sistema Piancó I pode ser afetado por serviço de manutenção

Samuel Leão - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Um comunicado, emitido pela Saneago, coloca a cidade de Anápolis inteira em alerta para a possibilidade de interrupção do abastecimento de água já na próxima segunda-feira (08).

Segundo a empresa, isso se deve a uma manutenção programada da Equatorial Goiás, que irá interromper o fornecimento de energia elétrica entre 06h e as 08h. Paralisação esta que pode afetar o Sistema Piancó I, que integra o abastecimento hídrico do município.

Em nota ao Portal 6, a Saneago explicou que isso só deve ocorrer se o desligamento da energia se prolongar por mais de 5 horas, o que afetaria todo o município e poderia efetivamente interromper o fluxo de água na rede.

Caso essa hipótese ocorra, a empresa se comprometeu a divulgar uma lista de todos os bairros efetivamente afetados, mas de antemão já adiantou que toda a cidade pode integrar esse cenário.

Confira abaixo a nota na íntegra da Saneago:

“A Saneago esclarece que se a falta de energia elétrica ocorrer dentro do período programado pela concessionária, das 6h às 8h, o abastecimento não será afetado. No entanto, a Companhia explica que, se houver imprevisto e o período de desligamento de energia se prolongar por mais de 5 horas, o fornecimento de água poderá ser impactado em todo o município. Caso ocorra desabastecimento, os bairros efetivamente afetados serão divulgados na data.”

