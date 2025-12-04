Moradores se surpreendem ao ver homem usando uniforme do presídio no Centro de Anápolis

Flagra acontece poucos dias após sete detentos fugirem na cidade

Natália Sezil - 04 de dezembro de 2025

Cena de homem vestindo uniforme do presídio espantou motoristas. (Foto: Reprodução)

Uma cena surpreendeu moradores que passavam pela Avenida Brasil Norte, em frente ao Centro Administrativo Adhemar Santillo (nova sede da Prefeitura de Anápolis), na tarde desta quinta-feira (04).

Um homem foi visto usando um uniforme do presídio. No momento do flagra, ele era abordado por uma equipe da Polícia Militar (PM).

Testemunhas logo começaram a especular sobre qual seria a real situação avistada. As hipóteses consideraram, por exemplo, a fuga registrada na madrugada do último sábado (29).

Na ocasião, sete detentos serraram as grades de uma cela e cinco fugiram do presídio. Dois ficaram foragidos e um preso foi encontrado morto sobre o telhado da unidade, no mesmo dia.

Além da roupa característica amarela, o homem visto no cruzamento com a Avenida Barão do Rio Branco usava chinelos e tornozeleira eletrônica.

O Portal 6 apurou, no entanto, os dois casos não têm qualquer relação. A pessoa em questão já teria sido presa anteriormente, por roubo de caminhonete, mas liberada mediante medidas restritivas.

Ele teria saído de uma audiência no Fórum e esperava o pai para ser levado para Goiânia, quando foi visto pelos policiais. Após a abordagem, as autoridades não constataram irregularidades.

