Moradores se surpreendem ao ver homem usando uniforme do presídio no Centro de Anápolis
Flagra acontece poucos dias após sete detentos fugirem na cidade
Uma cena surpreendeu moradores que passavam pela Avenida Brasil Norte, em frente ao Centro Administrativo Adhemar Santillo (nova sede da Prefeitura de Anápolis), na tarde desta quinta-feira (04).
Um homem foi visto usando um uniforme do presídio. No momento do flagra, ele era abordado por uma equipe da Polícia Militar (PM).
Testemunhas logo começaram a especular sobre qual seria a real situação avistada. As hipóteses consideraram, por exemplo, a fuga registrada na madrugada do último sábado (29).
Na ocasião, sete detentos serraram as grades de uma cela e cinco fugiram do presídio. Dois ficaram foragidos e um preso foi encontrado morto sobre o telhado da unidade, no mesmo dia.
Além da roupa característica amarela, o homem visto no cruzamento com a Avenida Barão do Rio Branco usava chinelos e tornozeleira eletrônica.
O Portal 6 apurou, no entanto, os dois casos não têm qualquer relação. A pessoa em questão já teria sido presa anteriormente, por roubo de caminhonete, mas liberada mediante medidas restritivas.
Ele teria saído de uma audiência no Fórum e esperava o pai para ser levado para Goiânia, quando foi visto pelos policiais. Após a abordagem, as autoridades não constataram irregularidades.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!