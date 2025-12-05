Moradora ameaça adolescente após anúncio de venda de cachorro recebido por doação em Anápolis

Confusão ocorreu em grupo de Whatsapp entre residentes do imóvel

Gabriella Pinheiro - 05 de dezembro de 2025

Imagem mostra moradora proferindo ofensas contra menor de idade. (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma confusão marcada por ameaças de agressão movimentou o grupo de WhatsApp de moradores de um condomínio na Vila Harmonia, em Anápolis. O motivo? A venda de um cachorro.

Ao Portal 6, uma denunciante — que não será identificada — afirmou que tudo começou quando uma residente, menor de idade, adotou o animal há cerca de um mês.

No entanto, na quarta-feira (03), a adolescente anunciou que estava vendendo o cachorro que havia ganhado por R$ 1 mil, o que gerou revolta nos participantes. Uma das moradoras, mais exaltada, passou a proferir xingamentos e chegou a ameaçar agredir a menor.

“Se eu for aí, eu vou arrebentar a sua cara. Eu vou te bater tanto que você nunca vai esquecer. Aliás, você nunca mais vai levantar”, disse a mulher.

Em uma mensagem de voz, ela chega a afirmar que iria “esfolar a cara” da menor no chão.

“Mano, eu vou te bater tanto, vou te bater tanto, vou arrebentar a sua cara, mano. Mano, você não tem noção do que eu vou fazer com você”, destacou.

Segundo a denunciante, após as ameaças, a mulher se escondeu dentro de casa. A adolescente chegou a ir até o apartamento dela acompanhada por um segurança, mas as agressões não chegaram a ocorrer.

De acordo com o relato, a menor de idade vive com uma família de quatro pessoas e sobrevive de doações feitas por outros moradores.

