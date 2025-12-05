Moradora ameaça adolescente após anúncio de venda de cachorro recebido por doação em Anápolis
Confusão ocorreu em grupo de Whatsapp entre residentes do imóvel
Uma confusão marcada por ameaças de agressão movimentou o grupo de WhatsApp de moradores de um condomínio na Vila Harmonia, em Anápolis. O motivo? A venda de um cachorro.
Ao Portal 6, uma denunciante — que não será identificada — afirmou que tudo começou quando uma residente, menor de idade, adotou o animal há cerca de um mês.
No entanto, na quarta-feira (03), a adolescente anunciou que estava vendendo o cachorro que havia ganhado por R$ 1 mil, o que gerou revolta nos participantes. Uma das moradoras, mais exaltada, passou a proferir xingamentos e chegou a ameaçar agredir a menor.
“Se eu for aí, eu vou arrebentar a sua cara. Eu vou te bater tanto que você nunca vai esquecer. Aliás, você nunca mais vai levantar”, disse a mulher.
Em uma mensagem de voz, ela chega a afirmar que iria “esfolar a cara” da menor no chão.
“Mano, eu vou te bater tanto, vou te bater tanto, vou arrebentar a sua cara, mano. Mano, você não tem noção do que eu vou fazer com você”, destacou.
Segundo a denunciante, após as ameaças, a mulher se escondeu dentro de casa. A adolescente chegou a ir até o apartamento dela acompanhada por um segurança, mas as agressões não chegaram a ocorrer.
De acordo com o relato, a menor de idade vive com uma família de quatro pessoas e sobrevive de doações feitas por outros moradores.
