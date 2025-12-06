Anápolis está entre 50 cidades onde homens e mulheres mais procuram por garotas e garotos de programa

Preço médio cobrado pelos profissionais está na faixa dos R$ 200 por hora

Da Redação - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pinterest/Motel Boutique)

Anápolis figura entre as 50 cidades brasileiras onde homens e mulheres mais buscam por garotas e garotos de programa, segundo um levantamento divulgado pela plataforma Fatal Model.

O estudo analisou municípios com mais de 100 mil habitantes e combinou dois indicadores: o valor médio cobrado por hora e o número de acessos aos contatos dos anúncios.

A cidade ocupa a 38ª posição no ranking nacional, com preço médio de R$ 200 por hora e Índice de Demanda (ID) de 237 — calculado a partir dos cliques no botão “ver telefone” em cada anúncio ativo.

Entre as quatro cidades goianas presentes na lista, Anápolis aparece como a segunda colocada dentro do Estado.

O melhor desempenho de Goiás é de Itumbiara, que surge em 14º lugar, com cobrança média de R$ 250 por hora e ID de 397. Caldas Novas ocupa a 40ª colocação, também com preço médio de R$ 250 e ID de 137. Rio Verde fecha a participação goiana na 49ª posição, com a mesma média de valor e demanda de 303.

O levantamento reúne dados de novembro de 2025 e destaca o comportamento do mercado em grandes centros urbanos do país.

Além de Goiás, o ranking inclui cidades de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná entre as primeiras posições.

O topo da lista é liderado por Marília, no interior paulista. Em seguida aparecem Linhares (ES), Divinópolis (MG), Araguaína (TO) e Governador Valadares (MG).

Veja o ranking completo:

1. Marília (SP)

2. Linhares (ES)

3. Divinópolis (MG)

4. Araguaína (TO)

5. Governador Valadares (MG)

6. Ipatinga (MG)

7. Pouso Alegre (MG)

8. Patos de Minas (MG)

9. Barreiras (BA)

10. Sete Lagoas (MG)

11. Volta Redonda (RJ)

12. Presidente Prudente (SP)

13. Toledo (PR)

14. Itumbiara (GO)

15. Mogi Guaçu (SP)

16. Luís Eduardo Magalhães (BA)

17. Montes Claros (MG)

18. Juazeiro do Norte (CE)

19. Três Lagoas (MS)

20. Chapecó (SC)

21. Santa Cruz do Sul (RS)

22. Imperatriz (MA)

23. Ji-Paraná (RO)

24. Jaraguá do Sul (SC)

25. Ponta Grossa (PR)

26. Cascavel (PR)

27. Guarapuava (PR)

28. Petrolina (PE)

29. Vitória da Conquista (BA)

30. Tubarão (SC)

31. Santa Maria (RS)

32. Bragança Paulista (SP)

33. Brusque (SC)

34. Paraupebas (PA)

35. Caruaru (PE)

36. São Carlos (SP)

37. Marabá (PA)

38. Anápolis (GO)

39. Campos de Goytacazes (RJ)

40. Caldas Novas (GO)

41. Angra dos Reis (RJ)

42. Foz do Iguaçu (PR)

43. Limeira (SP)

44. Rio Grande (RS)

45. Uberaba (MG)

46. Araraquara (SP)

47. Juiz de Fora (MG)

48. Maringá (PR)

49. Rio Verde (GO)

50. Araçatuba (SP).

