Entenda por que Hugo e Hugol não estão recebendo encaminhamentos do Samu e dos Bombeiros

Hospitais da rede estadual seguem estratégia rotativa e, por isso, deixam temporariamente de atender novos casos enviados pelas equipes de socorro

Paulo Roberto Belém - 06 de dezembro de 2025

Hugo e Hugol são unades de urgência e emergência referência da rede estadual de Saúde. (Foto: Reprodução)

Diante das dificuldades registradas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Goiânia, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros buscaram alternativas para garantir atendimento a pacientes. No entanto, os hospitais estaduais de urgência também não puderam receber novos encaminhamentos neste sábado (06).

O Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) e o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) integram uma estratégia adotada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o que explica por que socorristas não puderam recorrer a essas unidades ao longo do dia.

Segundo a pasta, os hospitais participam da chamada Semana Protegida, um modelo rotativo que preserva uma unidade por semana para se concentrar em cirurgias eletivas, demandas reprimidas e reorganização interna. Durante esse período, o hospital designado deixa temporariamente de receber encaminhamentos do Samu e do Corpo de Bombeiros, embora mantenha atendimentos de especialidades específicas.

A SES-GO reforça que o objetivo da estratégia não é lidar com superlotação, mas fortalecer a rede hospitalar por meio de melhor gestão dos leitos, otimização da regulação e aumento da fluidez assistencial.

Mesmo sem receber novos encaminhamentos, os hospitais não interromperam totalmente seus atendimentos. O Hugo segue com assistência em Otorrinolaringologia, Neurologia para AVC e cirurgia torácica. Já o Hugol continua responsável por atendimentos de queimaduras, cirurgias urológicas por cálculos ureterais, hemodinâmica cardiológica para Infarto Agudo do Miocárdio, procedimentos endovasculares, neurointervencionismo, neurocirurgia pediátrica e cardiologia cirúrgica.

A secretaria explica ainda que a estratégia envolve quatro unidades: o Hugo, o Hugol, o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa). Uma delas é preservada a cada semana, enquanto as demais seguem recebendo pacientes encaminhados pela regulação estadual.

A SES-GO afirma que reuniões diárias entre as equipes dos hospitais, a regulação e a própria secretaria permitem monitorar o cenário, ajustar fluxos e garantir que nenhum paciente fique desassistido. Nas últimas quatro semanas, as unidades que integram a estratégia realizaram 2.863 cirurgias de emergência, 550 cirurgias eletivas e registraram 4.368 altas.

Leia a íntegra da nota da SES:

