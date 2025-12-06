Déficit de equipes e equipamentos compromete atendimento a pacientes nas UPAs de Goiânia, denunciam profissionais

Socorristas relatam problemas simultâneos em diferentes unidades, enquanto SMS diz que situação está normal

Paulo Roberto Belém - 06 de dezembro de 2025

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Novo Mundo. (Foto: SMS)

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros denunciam que o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Goiânia ficou prejudicado neste sábado (06) por causa da falta de equipes e de equipamentos básicos.

Relatos enviados ao Portal 6 apontam que a estrutura disponível não tem sido suficiente para sustentar o ritmo regular dos atendimentos.

De acordo com os socorristas, cada unidade enfrenta um tipo de limitação. Em algumas, faltam profissionais especializados; em outras, equipamentos essenciais estão fora de operação.

Ainda segundo integrantes do Samu e do Corpo de Bombeiros, o reflexo aparece em diferentes áreas, incluindo a ortopédica, que teria passado boa parte do dia sem ortopedistas, sem técnicos responsáveis por imobilização e até sem aparelhos de raio-x funcionando.

A situação chegou ao ponto mais crítico por volta das 14h. Nesse horário, apenas a UPA Novo Mundo conseguia manter o atendimento ortopédico completo, o que concentrou a demanda e aumentou a pressão sobre a equipe de plantão.

Preocupação para o domingo é maior, mas SMS garante normalidade

Os socorristas temem que o cenário se agrave neste domingo (07). Eles avaliam que, se o sistema já apresentou dificuldades em pleno sábado, o aumento natural do fluxo de pacientes ao longo do fim de semana pode amplificar os problemas.

Procurada pelo Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as 12 unidades de urgência funcionam dentro da normalidade.

A pasta afirma que não houve interrupção dos serviços e que o fluxo de pacientes é acompanhado ao longo do dia, seguindo os protocolos de classificação de risco.

Leia na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informa que os atendimentos nas 12 unidades de urgência

da capital estão dentro da normalidade neste sábado (06/12). A SMS reforça que não houve interrupção no atendimento e mantém o monitoramento do fluxo de pacientes. Todas as unidades funcionam 24 horas e seguem com assistência regular, conforme a classificação de risco.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!