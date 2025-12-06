Netflix diz a assinantes que compra da Warner Bros. não traz mudanças agora

Gigante vermelha sinalizou que manterá a HBO Max como um serviço separado "no curto prazo"

Folhapress - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ Anastasia Shuraeva)

A Netflix enviou, neste sábado (6), um e-mail aos assinantes informando que, por ora, não haverá mudanças em seu serviço de streaming nem nas plataformas da Warner Bros., como a HBO Max.

“Nada muda agora”, disse a empresa no e-mail. “Ambos os serviços de streaming continuarão operando separadamente. Temos mais etapas a cumprir antes que o negócio seja fechado, incluindo aprovações regulatórias e dos acionistas.”

O comunicado é enviado um dia após a gigante do streaming ter confirmado a compra dos estúdios de TV e cinema e a divisão de streaming da Warner Bros Discovery por US$ 82,7 bilhões (R$ 437,86 bilhões).

No comunicado, a Netflix diz que, uma vez concluído, o acordo trará benefícios aos assinantes.

“Isso une nosso serviço líder de entretenimento às histórias icônicas da Warner Bros., reunindo algumas das franquias mais amadas do mundo, como ‘Harry Potter’, ‘Friends’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Casablanca’, ‘Game of Thrones’ e o Universo DC, juntamente com ‘Stranger Things’, ‘Wandinha’, ‘Round 6’, ‘Bridgerton’ e ‘Guerreiras do K-Pop.'”

Em entrevista coletiva, a Netflix sinalizou que manterá a HBO Max como um serviço separado “no curto prazo”. Procurada, a HBO não comentou qual será o destino de sua plataforma de streaming.

A Netflix já lidera o mercado, com mais de 300 milhões de assinantes no mundo. A HBO Max é o quarto serviço mais assinado, com cerca de 128 milhões de pagantes, de acordo com a plataforma Flix Patrol.