‘Já consigo vê-lo ao me olhar no espelho’, diz José Loreto após ganhar calça usada por Chorão

Ator, que interpreta o vocalista no longa "Chorão: Só os Loucos Sabem", aproveitou para cantar trechos de clássicos do grupo

Folhapress - 07 de dezembro de 2025

José Loreto. (Foto: Divulgação)

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – José Loreto levou o público ao delírio neste domingo (7), no último dia da CCXP, ao subir ao palco usando uma das calças originais de Chorão.

O ator, que interpreta o vocalista no longa “Chorão: Só os Loucos Sabem”, aproveitou para cantar trechos de clássicos do grupo e adiantou que a preparação o está transformando como artista.

“Ganhei essa calça e já me sinto como o vocalista do Charlie Brown Jr. Agora já consigo me olhar no espelho e ver ele”, disse, arrancando gritos da plateia.

O filme, previsto para 2026, mergulha na intensidade e nas contradições do cantor. Dirigido por Felipe Novaes e Hugo Prata, o projeto é inspirado no livro “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?”, de Graziela Gonçalves, interpretada no longa por Nanda Marques.

A obra também conta com Kiko Marques, Georgette Fadel, Leopoldo Pacheco e Lara Cordulla no elenco.

Hugo Prata reforçou que o centro emocional da cinebiografia não está apenas na figura explosiva de Chorão, mas também em seu relacionamento com Grazi. “Desde o começo, o intuito era mostrar a história de amor dos dois, que foi fundamental para a carreira dele. As canções de amor foram feitas para ela. Nosso foco foi esse”, explicou o diretor.

Felipe Novaes destacou a força das letras do vocalista, que combinavam simplicidade com impacto.

“O Chorão fazia letras sobre temas universais, era uma arte identitária”, afirmou. “Uma poesia sem grandes sofismas, mas com ligação direta com o público”.

Para Novaes, até as polêmicas tinham peso na conexão do artista com seus fãs: “Todo mundo erra, todo mundo se arrepende. Chorão ficou marcado por ser autêntico, para o bem e para o mal.”

Loreto, que já viveu nomes como José Aldo, Darkson, Tadeu e Lui Lorenzo em outras narrativas, considera Chorão o papel mais emocionante de sua carreira. Segundo ele, encarnar o líder do Charlie Brown Jr. exigiu entrega total. “Ele foi alguém que falava o que pensava, sem filtro. Aprendi a carregar isso para minha vida. Com Chorão, aprendi a errar sempre para mais”, contou o ator.

Não é a primeira vez que Novaes e Prata se aproximam do universo do músico. Em 2021, a dupla esteve à frente do documentário “Chorão: Marginal Alado”, que abriu caminho para esta nova produção.

Além do longa, Loreto também se prepara para estrear a montagem comemorativa dos 50 anos de “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque, onde interpretará Max a partir de janeiro, no Teatro Renault.