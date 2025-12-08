Marina Ruy Barbosa reage com ironia após ser chamada de feia

Atriz chamou atenção após responder uma crítica que questionava sua beleza na última sexta-feira (05)

Marina Ruy Barbosa atuou em Império (Foto: Reprodução/Instagram)

ANA CLARA COTTECCO – Marina Ruy Barbosa chamou atenção após responder uma crítica que questionava sua beleza na sexta-feira (5). A atriz reagiu com ironia o comentário em que uma usuária a chamava de “feia”.

“Me desculpem, mas acho a Marina Ruy Barbosa muito feia se ela não fosse ruiva ninguém ia ligar”, escreveu.

Em vez de ignorar, a atriz decidiu embarcar no deboche publicando uma foto dela mesma loira e respondeu “Eu também acho. Quando ficou loira perdeu toda beleza”.

Com a repercussão da resposta da atriz, um internauta perguntou por que Marina ainda dá atenção a ataques do tipo. “Eu gosto de ser sapequinha às vezes”, respondeu Marina.

