Cãozinho abandonado por dono é resgatado pela polícia e ganha novo lar em Rio Verde

Animal foi encontrado por policiais civis em meio a fezes e urina

Gabriella Pinheiro - 09 de dezembro de 2025

Imagem mostra cachorro que foi resgatado de propriedade em Rio Verde. (Foto: PCGO)

Abandonado em meio a fezes e urina. Esse foi o cenário encontrado por policiais civis ao resgatarem um cachorro vítima de maus-tratos em uma propriedade em Rio Verde, nesta terça-feira (09).

Conforme a Delegacia de Polícia de Rio Verde (8ª DRP), o caso veio à tona após o recebimento de uma denúncia anônima informando sobre a situação do animal.

Na sequência, os policiais se deslocaram até o local citado e constataram o abandono.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o animal havia sido deixado pelo proprietário em uma propriedade considerada insalubre, sem qualquer cuidado básico.

O órgão municipal foi acionado e realizou o resgate. O cachorro ganhou um novo lar após ser doado para uma família. O caso segue sendo investigado pela PC.

FINAL FELIZ 🐶 Cãozinho abandonado por dono é resgatado pela polícia e ganha novo lar em Rio Verde Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/Nhwd1lDSSa — Portal 6 (@portal6noticias) December 9, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!