Gato Larry recepciona Volodimir Zelenski em reunião em Londres

Pelas redes sociais, internautas brincaram como se o felino tivesse invadido a foto entre os líderes

Folhapress - 09 de dezembro de 2025

Volodimir Zelensky. (Foto: Flickr)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Na última segunda-feira (8), uma reunião entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e seus principais aliados europeus aconteceu em Londres, na Inglaterra. Porém, outro fato que chamou a atenção foi a recepção do gato Larry, que estava na porta da residência oficial do governo britânico.

Em determinado momento, quando o premiê do Reino Unido, Keir Starmer, cumprimenta Zelenski e segue com ele para entrar, o animal dá as boas vindas ao mandatário e depois sai. Ambos parecem rir da situação.

MAIS SOBRE O GATINHO

Larry tem 18 anos de idade e vive há 14 em 10 Downing Street, a residência oficial e o escritório do primeiro-ministro do Reino Unido.

O felino idoso não tem raça definida e nasceu em 2007. Aos 4 anos, foi adotado no abrigo Battersea Dogs and Cats Home, em Londres, pela equipe de Downing Street para ser o animal de estimação dos filhos do então primeiro-ministro David Cameron.

Por todo esse tempo, Larry continua no posto de caçador de ratos da residência oficial do premiê britânico.

O bichano é tratado como um funcionário público, e não uma propriedade pessoal. Portanto, ele não deixa Downing Street após uma mudança de cargo de primeiro-ministro.