Moradores de Goiânia poderão adotar cães já adestrados e vacinados em iniciativa pioneira

Iniciativa une capacitação técnica, responsabilidade social e bem-estar animal

Gabriella Pinheiro - 09 de dezembro de 2025

(Foto: PMGO)

Em uma ação pioneira, moradores de Goiânia poderão adotar cães já adestrados, que foram resgatados em diferentes pontos da capital.

A iniciativa, realizada pelo Governo de Goiás por meio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da Polícia Militar de Goiás (PMGO), une capacitação técnica, responsabilidade social e bem-estar animal.

No total, o programa envolveu a adoção responsável de 18 cães adultos, resgatados em locais como o Araguaia Shopping, o Terminal Rodoviário, a Universidade Federal de Goiás (UFG) e o Abrigo dos Animais Resgatados.

Ao longo do curso, os cachorros receberam tratamento veterinário completo, incluindo castração, vermifugação, desparasitação, microchipagem e carteira de identidade animal.

Os animais serão doados no Araguaia Shopping, no próximo sábado (13), a partir das 09h, quando já estarão socializados e treinados em obediência básica.

No dia do evento, os policiais do BPCães estarão presentes para repassar aos novos tutores os comandos de obediência aprendidos pelos cães durante o curso.

Vale destacar que o adestramento foi conduzido com metodologia positiva, utilizando técnicas baseadas em condicionamento clássico e operante, voltadas ao desenvolvimento de obediência, equilíbrio comportamental e socialização, sem punições.

