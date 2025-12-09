Não é São Paulo, nem Belo Horizonte: a cidade com pior trânsito do Brasil, segundo a CNT

Um problema urbano persistente transforma o dia a dia em teste diário de paciência

Magno Oliver - 09 de dezembro de 2025

Recife, uma das cidades mais belas do Brasil. (Foto: Reprodução/YouTube)

De acordo com a mais recente edição da Pesquisa CNT de Mobilidade da População Urbana 2024, Recife, turística e queridinha capital de Pernambuco, foi apontada como a cidade com o trânsito mais lento do Brasil.

Apesar de não ser a maior metrópole nacional, a capital enfrenta desafios graves de mobilidade, com reflexos diretos na qualidade de vida e no tempo perdido diariamente por motoristas e usuários de transporte coletivo.

Dados de 2024 mostram que, em média, dirigir 10 quilômetros na área urbana de Recife leva cerca de 25 minutos e 30 segundos, com velocidade média por volta de 23,5 km/h, números que colocam a cidade entre as mais lentas do mundo segundo o índice mundial de tráfego.

Para muitos habitantes da cidade, sair de casa virou sinônimo de planejar o deslocamento como quem planeja uma longa viagem, antecipar horário, prever atrasos e aceitar a incerteza como parte da rotina.

O sistema de transporte público local, composto por ônibus e metrô, transporta diariamente milhares de pessoas, mas enfrenta falhas graves de cobertura, atraso e superlotação, o que empurra boa parte dos recifenses a optar por veículos particulares.

Esse padrão colabora para o aumento do número de carros nas ruas, intensificando os engarrafamentos crônicos e agravando problemas urbanos já históricos, como drenagem deficiente e infraestrutura de ruas saturadas.

Profissionais, estudantes, comerciantes, praticamente todo mundo parece já saber que a qualquer hora será preciso lidar com o “caos no trânsito”.

Para superar o desafio, especialistas apontam a urgência de modernizar a malha viária, expandir e tornar eficiente o transporte público, e investir em planejamento urbano integrado.

Até lá, Recife carrega um título, o de cidade mais congestionada do Brasil, que pesa no cotidiano de quem vive ou visita a capital pernambucana.

Confira mais detalhes:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Chart Maps (@chartmaps)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!