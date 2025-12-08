Carro pega fogo e assusta motoristas de Anápolis que passam pela BR-153

Não foram confirmadas informações sobre possíveis feridos ou a causa exata que teria levado ao incêndio do automóvel

Samuel Leão - 08 de dezembro de 2025

Incêndio aconteceu em plena BR-153, em Anápolis. (Foto: Corpo de Bombeiros)

Um carro, de modelo VW Bora, foi consumido pelas chamas na manhã desta segunda-feira (08) na BR-153, nas imediações da Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis. O incidente chegou a resultar em um congestionamento na rodovia.

A situação do trânsito foi relatada por um popular, que descreveu o transtorno. Segundo o relato, o carro em chamas estava posicionado em frente ao Hotel Denali, na pista que segue em direção ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

A fumaça intensa, que se espalhava a partir do acostamento da rodovia, comprometeu momentaneamente o fluxo de veículos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local, realizando o rescaldo das chamas com água. O carro, porém, acabou ficando totalmente destruído.

Até o momento, não foram confirmadas informações sobre possíveis feridos ou a causa exata que teria levado ao incêndio do automóvel. Apesar do congestionamento inicial, a região já teria retornado à normalidade.

A reportagem entrou em contato com a concessionária responsável pela via, a Triunfo Concebra, mas, até o momento da publicação desta matéria, não houve resposta. O espaço segue aberto.

