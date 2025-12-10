Caiado anuncia aumento no valor da Bolsa Estudo paga mensalmente aos alunos de rede estadual

Declaração foi feita nas redes sociais e deve elevar o repasse para R$ 130 no ensino regular e para R$ 150 no ensino integral

Davi Galvão - 10 de dezembro de 2025

Anúncio do aumento do Bolsa Estudo foi feito pelo governador Ronaldo Caiado ao lado do vice, Daniel Vilela. (Foto: Divulgação)

Ao lado do vice Daniel Vilela (MDB), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), confirmou o envio de uma proposta à Assembleia Legislativa que prevê um aumento de até 38% no valor do Bolsa Estudo para alunos da rede estadual.

O anúncio foi feito nas redes sociais nesta quarta-feira (10) e deve elevar o repasse para R$ 130 no ensino regular e para R$ 150 no ensino integral.

No vídeo, Caiado ressaltou que o Bolsa Estudo tem contribuído de forma decisiva para os resultados recentes da educação goiana e está ligado a índices que colocam Goiás em posição de destaque.

“É um dos programas responsáveis por Goiás ter hoje a menor taxa de evasão escolar do país. Ele integra também as políticas públicas que fazem do nosso Estado o primeiro lugar no IDEB”, afirmou.

A atualização do benefício depende agora da deliberação dos deputados estaduais. Para Caiado, a análise por parte dos parlamentares deve ocorrer com celeridade e responsabilidade.

Vilela também reforçou a importância do programa e o impacto na rotina dos estudantes.

“Todos os meses, cerca de 300 mil estudantes recebem o Bolsa Estudo. E só quem está no dia a dia das escolas sabe a importância desse apoio do Governo de Goiás”, afirmou o vice.

A atualização do benefício depende agora da deliberação dos deputados estaduais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!