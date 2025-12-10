‘Mulher gostosa não sofre’, diz Pocah sobre separação

Folhapress - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

ANA CORA LIMA – RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Pocah anunciou recentemente o fim do seu relacionamento com o empresário Ronan Souza após seis anos juntos e um noivado de quatro. A cantora assumiu que não foi uma decisão repentina. “Nós não queríamos fazer comunicado anunciando a separação, mas como vazou, acabamos confirmando. Mas está tudo ótimo. Mulher gostosa não sofre.”

No vídeo, é possível ver uma viatura se aproximando e até desacelerando ao passar por Pocah na rua. A câmera capta o xingamento, mas não mostra quem o proferiu: “Baranga!”.

“Foi uma situação muito delicada. Nós mulheres já temos medo de andar nas ruas, tomamos cuidado, evitamos usar roupas decotadas, curtas e quando aqueles que deviam nos proteger, fazem isso… É complicado.”

Pocah confirmou que a Corregedoria da Polícia do Rio está cuidando do caso. “Eles estão apurando o caso e nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis. Temos que nos proteger. Não é fácil ser mulher nesse país”.