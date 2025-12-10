Placa chama atenção de motoristas que passam pela Avenida Brasil
“Melhor que muito boy”, destaca o anúncio, acompanhado de um Papai Noel sarado e sem camisa
Um Papai Noel sarado e sem camisa com certeza não é o que se espera ver nas ruas de Anápolis ao sair de casa, quem dirá um brinquedo sexual com o gorro do bom velhinho.
Porém, é justamente essa combinação que vem chamando a atenção dos motoristas em diversos outdoors espalhados pela cidade.
O anúncio que pegou muitos de surpresa trata-se de uma campanha de marketing de um sex shop do Jundiaí, que aproveitou o clima natalino para alavancar as vendas.
- Atacadão em Goiás proíbe ex-funcionária de entrar no estabelecimento para trabalhar, mas sofre derrota na Justiça
- Fraude na venda de carro de luxo revela quadrilha que lavava milhões em criptomoedas, diz Polícia Civil de Goiás
- Motoristas se assustam ao encontrar litro do etanol custando R$ 5,27 em posto de Goiânia
Obviamente, o outdoor trata de um sugador de clitóris, ou de “cli cli” para não causar demasiados problemas com descrições explícitas.
Em um dos outdoors, fixado na Avenida Brasil Sul, é possível ler os dizeres: “Sua amiga merece um sugador de cli cli com garantia de 15 anos […] Melhor que muito boy”.
Há alguns meses, o mesmo sex shop também viralizou com outra promoção fora da caixinha, que prometia um brinquedo sexual aos clientes no Dia do Sexo.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!