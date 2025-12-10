Placa chama atenção de motoristas que passam pela Avenida Brasil

“Melhor que muito boy”, destaca o anúncio, acompanhado de um Papai Noel sarado e sem camisa

Placa com anúncio do brinquedo sexual chamou atenção dos anapolinos. (Foto: Reprodução)
Um Papai Noel sarado e sem camisa com certeza não é o que se espera ver nas ruas de Anápolis ao sair de casa, quem dirá um brinquedo sexual com o gorro do bom velhinho.

Porém, é justamente essa combinação que vem chamando a atenção dos motoristas em diversos outdoors espalhados pela cidade.

O anúncio que pegou muitos de surpresa trata-se de uma campanha de marketing de um sex shop do Jundiaí, que aproveitou o clima natalino para alavancar as vendas.

Obviamente, o outdoor trata de um sugador de clitóris, ou de “cli cli” para não causar demasiados problemas com descrições explícitas.

Em um dos outdoors, fixado na Avenida Brasil Sul, é possível ler os dizeres: “Sua amiga merece um sugador de cli cli com garantia de 15 anos […] Melhor que muito boy”.

Há alguns meses, o mesmo sex shop também viralizou com outra promoção fora da caixinha, que prometia um brinquedo sexual aos clientes no Dia do Sexo.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

