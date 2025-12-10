Placa chama atenção de motoristas que passam pela Avenida Brasil

“Melhor que muito boy”, destaca o anúncio, acompanhado de um Papai Noel sarado e sem camisa

Davi Galvão - 10 de dezembro de 2025

Placa com anúncio do brinquedo sexual chamou atenção dos anapolinos. (Foto: Reprodução)

Um Papai Noel sarado e sem camisa com certeza não é o que se espera ver nas ruas de Anápolis ao sair de casa, quem dirá um brinquedo sexual com o gorro do bom velhinho.

Porém, é justamente essa combinação que vem chamando a atenção dos motoristas em diversos outdoors espalhados pela cidade.

O anúncio que pegou muitos de surpresa trata-se de uma campanha de marketing de um sex shop do Jundiaí, que aproveitou o clima natalino para alavancar as vendas.

Obviamente, o outdoor trata de um sugador de clitóris, ou de “cli cli” para não causar demasiados problemas com descrições explícitas.

Em um dos outdoors, fixado na Avenida Brasil Sul, é possível ler os dizeres: “Sua amiga merece um sugador de cli cli com garantia de 15 anos […] Melhor que muito boy”.

Há alguns meses, o mesmo sex shop também viralizou com outra promoção fora da caixinha, que prometia um brinquedo sexual aos clientes no Dia do Sexo.

