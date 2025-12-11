A cidade onde o sol nasce mais cedo: história curiosa surpreende visitantes que não conheciam o lugar

João Pessoa recebe os primeiros raios do dia no país por causa de sua posição geográfica única

Gabriel Yuri Souto - 11 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

A curiosidade surpreende quem visita o Nordeste: existe uma cidade brasileira onde o sol nasce mais cedo do que em qualquer outro ponto do país.

O fenômeno não é mito nem tradição local. Ele acontece todos os dias e transforma o amanhecer em um espetáculo que atrai turistas e moradores dispostos a acordar antes das cinco da manhã para ver o céu mudar de cor.

A cidade onde o sol aparece primeiro

O título pertence a João Pessoa, capital da Paraíba. A explicação está na geografia. A cidade abriga a Ponta do Seixas, reconhecida como o ponto mais oriental do Brasil e de toda a parte continental das Américas. Por estar mais a leste, João Pessoa “enxerga” o sol antes de qualquer outra cidade brasileira durante todo o ano.

Essa característica transformou o amanhecer local em um cartão-postal da região.

Por que o fenômeno impressiona tantos visitantes

Quem assiste ao nascer do sol na orla percebe rapidamente o porquê da fama. A luz surge primeiro no horizonte do Atlântico e ilumina toda a extensão da praia em poucos minutos.

A sensação de receber o novo dia antes do resto do país marcou tanto a cidade que muitos roteiros turísticos incluem o amanhecer como atração obrigatória.

Além disso, guias locais explicam que o horário do nascer do sol varia ao longo do ano, mas João Pessoa permanece sempre na frente por causa da sua posição geográfica fixa.

Onde assistir ao nascer do sol na cidade

Os pontos mais procurados são:

Praia do Cabo Branco

Ponta do Seixas

Orla de Tambaú

Todos oferecem visão aberta para o mar, sem prédios altos bloqueando a luz. Em dias de céu limpo, o espetáculo dura poucos minutos, por isso muitos visitantes chegam cedo para garantir o melhor ângulo.

Um atrativo que vai além da curiosidade

Embora a fama venha da geografia, o encanto vai muito além disso. O nascer do sol em João Pessoa se combina com praias tranquilas, clima quente e um ritmo de vida mais calmo, o que cria uma experiência intensa e marcante para quem visita. O fenômeno virou símbolo da cidade e motivo de orgulho para os moradores.

