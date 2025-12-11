Conheça o país que tem o nome mais enganoso do planeta, cujo significado é totalmente diferente

Magno Oliver - 11 de dezembro de 2025

Reykjavik, a capital da Islândia. (Foto: Getty Images/iStockphoto)

No meio do Atlântico Norte, existe uma ilha de beleza singular, repleta de verdes campos no verão, geotermais fumegantes e paisagens naturais de tirar o fôlego, mas que carrega um nome gelado: Islândia.

Apesar do significado original de seu nome remeter ao frio e ao gelo, a realidade da ilha revela contrastes marcantes que mexem com as expectativas dos que a conhecem pela primeira vez.

Segundo a narrativa das antigas sagas nórdicas, o nome “Ísland” (do antigo “Ís–land”, ou “terra do gelo”) foi dado pelo explorador víkingue Hrafna-Flóki Vilgerðarson, após vivenciar um inverno rigoroso e ver icebergs e fiordes congelados durante sua travessia, uma imagem forte que marcou sua impressão da ilha.

Mesmo assim, a Islândia, hoje com cerca de 380 mil habitantes, revela outra face: graças à corrente do Golfo e às suas zonas de clima temperado no verão, grande parte do país fica verde, com campos férteis, pastagens e flora que floresce, algo considerado pouco compatível com a lógica do nome que carrega.

Por isso muitos consideram que o nome acaba sendo, de certa forma, enganoso, uma lembrança da primeira impressão dos vikings e não da paisagem real da ilha.

Além disso, a história da nomeação de sua vizinha Groenlândia revela ainda mais a ironia do contraste: quando o explorador Erik, o Vermelho descobriu a ilha coberta majoritariamente de gelo, ele a batizou de “Greenland” (“terra verde”) como estratégia de atração para potenciais colonos, marketing medieval que contrariava a geografia real.

Para quem visita, a Islândia é um destino de extremos: vulcões ativos, geleiras imponentes, fontes termais, mas também campos verdejantes, flores silvestres e vales férteis.

O contraste entre nome e realidade advém da herança viking e de suas primeiras impressões, que se perpetuaram nos séculos seguintes. A consequência é uma ilha com identidade única, onde o gelo existe, mas a vida verde floresce e surpreende.

Confira mais detalhes desse país:

