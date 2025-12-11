Influenciadora se espanta com o que vê em Caldas Novas: “Tô me sentindo no em Miami”

Gabriely Varela publicou vídeo no Instagram mostrando o que a fez pensar estar em outro país

Paulo Roberto Belém - 11 de dezembro de 2025

Gabriely Varela ficou impressionada com o que viu na cidade turística de Goiás. (Foto: Captura)

Uma influenciadora publicou um vídeo no Instagram, demonstrando ter ficado impressionada com a arquitetura de um shopping de Caldas Novas, comparando o que viu à cidade de Miami, que fica nos Estados Unidos.

Gabriely Varela – @gabrielyvarela – produziu o conteúdo quando tinha acabado de chegar no hotel em que ficou hospedada na cidade turística do Sul de Goiás. “Subindo o elevador, eu reparei uma coisa muito diferente, a primeira vez que eu vejo”, anunciou na postagem.

Pouco depois, ela mencionou o que a deixou surpresa. ”É um shopping na rua. Tô até me sentindo em outro país”, disparou, complementando que teria sido a primeira vez que ela tinha visto empreendimento do tipo onde esteve no Brasil.

A influenciadora demonstrou ter ficado tão impressionada, a ponto de repetir várias vezes na postagem “que coisa mais linda”, se referindo ao local. E emendou: “Tô me sentindo no em Miami”, sugeriu.

Em seguida, Gabriely mostrou partes da estrutura do shopping, o qual o Portal 6 identificou ser o Singapura. Ela, inclusive, mostrou mais do espaço, exibindo a praça de alimentação. “Parece que a gente tá em outro país. É Brasil mesmo? É Caldas Novas, bebê”, arrematou.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Gabriely Varela (@gabrielyvarela)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!