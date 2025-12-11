Não é Santos nem Ubatuba: conheça a cidade em São Paulo pouco falada e que tem belas praias de água cristalina

Existe um recanto paulista que desafia todas as ideias sobre praias e destinos tradicionais

No extremo oeste do estado de São Paulo, na ponta do mapa paulista, existe um destino pouco citado por roteiros tradicionais, mas que surpreende quem decide desbravá-lo.

Rosana, um município modesto em tamanho e população, guarda praias de água doce, rios imponentes e uma natureza generosa capaz de rivalizar com os balneários mais famosos do litoral.

É o tipo de lugar onde o descanso se mistura à aventura, e a paisagem convida à contemplação de horizontes incomuns para quem vive acostumado ao asfalto e à pressa.

Rosana está localizada entre dois dos maiores rios do país: Rio Paraná e Rio Paranapanema, e é justamente essa abundância de água que sustenta o turismo local.

Com população em torno de 17.500 habitantes e cerca de 744 km² de área, o município foi oficialmente reconhecido como “Município de Interesse Turístico” (MIT), o que reforça seus atrativos naturais e o potencial de receber visitantes em busca de sossego, pesca, lazer ou mesmo um fim de semana diferente.

O grande encanto de Rosana está no que seus rios oferecem: desde praias de água doce com areias claras e correnteza moderada, até o encontro das águas do Paraná e do Paranapanema, espetáculo natural onde se percebem tons diferentes no leito, reflexo dos solos e rios distintos.

Esse cenário possibilita experiências variadas: banho de rio, passeios de barco, relaxamento à beira-água, pesca esportiva de espécies típicas como tucunaré, jaú e dourado, e um mergulho numa natureza que preserva um clima interiorano e tranquilo, longe da aglomeração urbana.

Além das belezas naturais, Rosana também guarda uma história ligada ao desenvolvimento regional e à energia: o município abriga a Usina Hidrelétrica de Rosana (junto ao distrito de Primavera), uma das peças essenciais da infraestrutura local, e uma comunidade que mescla reflexos do campo, da água e da modernidade.

Para quem procura refúgio, lazer acessível e contato com águas doces e natureza aberta, Rosana representa uma alternativa real, esquecida por muitos, mas valorizada por quem descobre seu encanto.

Se você busca um destino diferente, onde “praia” não precisa estar a beira do mar, mas ao lado de rios generosos, Rosana prova que o interior pode ter charme, tranquilidade e belezas dignas de postais. Um convite para quem deseja redescobrir São Paulo por um ângulo inesperado.

Confira mais detalhes dessa incrível cidade:

