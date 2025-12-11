Polícia Federal prende membros de esquema milionário que usava aviões para traficar drogas em Goiás e outros estados

Operação é também realizada simultaneamente nos estados de Tocantins e Mato Grosso

Samuel Leão - 11 de dezembro de 2025

Imagem mostra agente da Polícia Federal. Foto: Divulgação/PF)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado de Goiás (FICCO), da Polícia Federal (PF), deflagrou nesta quinta-feira (11) a Operação Serra das Galés, visando desarticular uma complexa organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas. A ação coordenada mobilizou agentes em três estados brasileiros.

A operação resultou no cumprimento de um total de 15 mandados de busca e apreensão, além de oito mandados de prisão preventiva e três de prisão temporária. As ordens judiciais estão sendo executadas simultaneamente nos estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso.

A Operação Serra das Galés é a conclusão de um trabalho de investigação que se intensificou após duas grandes apreensões de entorpecentes.

A primeira ocorreu em 28 de maio de 2024, no município de Paraúna, quando a FICCO, em colaboração com a Polícia Militar (PM), conseguiu apreender 450 kg de cloridrato de cocaína e prender dois indivíduos que transportavam a droga.

O segundo marco da investigação se deu em 23 de fevereiro de 2025, em Marianópolis, no Tocantins.

Na ocasião, uma operação com o apoio de diversas forças de segurança resultou na prisão de cinco membros do grupo criminoso e na apreensão de mais 450 kg de cocaína, além de uma aeronave e veículos utilizados na logística do tráfico.

Com a deflagração da Operação Serra das Galés, o trabalho conjunto das forças integradas alcança a marca de aproximadamente 900 kg de cloridrato de cocaína retirados de circulação, oriunda de um esquema que utilizava aeronaves para a distribuição da droga em larga escala.

