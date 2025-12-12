Criança de 7 anos é atropelada ao tentar cruzar avenida em Goiânia; motorista fugiu sem prestar socorro

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hugol em estado grave

Davi Galvão - 12 de dezembro de 2025

Imagens mostram criança sendo atropelado em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma criança, de apenas 07 anos, foi atropelada enquanto tentava atravessar a Avenida Goiás, no Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia, na noite desta quinta-feira (11). O motorista fugiu sem prestar socorro.

Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento no qual a criança se aproxima da via, acompanhada de um casal que segurava um bebê.

Ao lado da mulher que aparece no vídeo, os dois começam a fazer a travessia, mas a acompanhante nota que um dos carros não estava diminuindo a velocidade e para no meio do caminho.

Pela filmagem, é possível ver que ela tenta puxar o menino, mas sem sucesso, que acaba sendo atingido em cheio por um Up Branco, cujo motorista fugiu sem aguardar as autoridades.

Imediatamente, o jovem que estava com a criança corre e pega o garoto nos braços, enquanto populares acionam o socorro médico.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e estabilizou a vítima, encaminhando-o ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em estado grave.

O nome do garoto não foi divulgado, então a reportagem não conseguiu uma atualização dobre o quadro clínico do paciente até o momento.

