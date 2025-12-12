Eclipse mais longo do século vai transformar dia em noite; veja quando

Fenômeno raro terá mais de seis minutos de escuridão total e promete mobilizar cientistas e turistas em diversos continentes

Isabella Valverde - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Drew Rae)

A NASA confirmou que um dos fenômenos astronômicos mais aguardados das próximas décadas acontecerá em 2 de agosto de 2027: um eclipse solar total com 6 minutos e 22 segundos de duração, o mais longo deste século e um dos mais impressionantes já registrados.

A última vez que o mundo viu algo semelhante foi em 1991, e especialistas garantem que um evento desse porte não voltará a se repetir tão cedo.

Segundo a agência espacial, a previsão é resultado de séculos de estudos e cálculos matemáticos extremamente precisos.

Utilizando modelos que analisam eclipses ocorridos entre 4000 a.C. e 8000 d.C., os cientistas conseguem determinar o momento, o trajeto e a duração do fenômeno com margem mínima de erro.

Por que o eclipse de 2027 será tão especial

Os eclipses solares totais normalmente duram poucos minutos, mas uma combinação rara de fatores fará deste um evento extraordinário. Em agosto de 2027:

A Terra estará no afélio, seu ponto mais distante do Sol, fazendo o astro parecer ligeiramente menor.

A Lua estará no perigeu, mais próxima da Terra, o que faz sua sombra cobrir o Sol com maior área e por mais tempo.

A trajetória cruzará o equador, favorecendo uma passagem mais longa da sombra lunar pela superfície terrestre.

Essa convergência ampliará a duração da totalidade e permitirá que milhões de pessoas testemunhem o momento em que o dia se transformará em noite por mais de seis minutos.

Onde o eclipse será visível

O fenômeno poderá ser observado em África, Europa, Oriente Médio e partes da Ásia. O ponto de maior duração ocorrerá em Luxor, no Egito, onde o céu ficará completamente escuro durante os históricos 6 minutos e 22 segundos. A cidade, conhecida por seus templos e céus limpos, deve se tornar um dos principais destinos turísticos para o evento.

A sombra lunar começará no Oceano Atlântico e passará por:

Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

Ao todo, a faixa de totalidade se estenderá por cerca de 15.227 quilômetros, cobrindo 2,5 milhões de quilômetros quadrados, com velocidade aproximada de 258 km/h.

Como observar o eclipse com segurança

A NASA reforça que a proteção visual é indispensável durante todas as fases do eclipse, exceto na totalidade. Para a observação segura, são recomendados:

– Óculos com filtros certificados pela norma ISO 12312-2;

– Telescópios e câmeras equipados com filtros solares adequados.

Olhar diretamente para o Sol sem proteção pode causar danos permanentes à visão.

Para quem não puder acompanhar presencialmente, transmissões ao vivo em alta resolução e ferramentas de realidade aumentada devem tornar a experiência acessível globalmente.

Um fenômeno científico e cultural

Eclipses solares já foram vistos como sinais divinos por antigas civilizações. Hoje, representam um marco do avanço científico e continuam despertando fascínio. Em 2027, cidades do trajeto da sombra lunar devem promover eventos especiais, mesclando história, astronomia e turismo.

Para os especialistas da NASA, o momento será inesquecível:

“Este será o eclipse solar mais longo do século e uma experiência única para quem o presenciar.”

