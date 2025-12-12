Governo de Goiás lança edital para concurso público com salário de até R$ 28 mil

Concurso ficará sob a responsabilidade da Secretaria da Economia e a Fundação Carlos Chagas, banca organizadora da seleção

Samuel Leão - 12 de dezembro de 2025

Secretaria de Economia do Estado de Goiás é responsável pela organização do concurso. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, publicou nesta sexta-feira (12) o edital para o novo concurso público de Auditor Fiscal da Receita Estadual, Classe A, Padrão I.

O certame oferece salário inicial de R$ 28.563 para uma jornada de 40 horas semanais.

Estão sendo oferecidas 50 vagas imediatas, além da formação de um cadastro de reserva com 25 vagas adicionais. O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação.

Do total de vagas, 37 são destinadas à ampla concorrência, dez para candidatos negros e três reservadas a pessoas com deficiência.

A organização do concurso ficará a cargo da Fundação Carlos Chagas (FCC). O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição será de 15 a 19 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site da banca.

Já as inscrições para todos os candidatos começam em 09 de fevereiro e se estendem até 12 de março de 2026, com o valor da taxa fixado em R$ 250.

A aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 17 de maio de 2026. O conteúdo programático abrange conhecimentos básicos, como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Direito Constitucional, e conhecimentos específicos, incluindo Direito Tributário, Auditoria, Tecnologia da Informação e Legislação Tributária Estadual.

Além das provas, haverá também uma etapa de avaliação de títulos. O resultado definitivo do concurso está previsto para ser divulgado em 14 de outubro de 2026.

O edital completo e o cronograma detalhado podem ser consultados no Diário Oficial do Estado (DOE) e no portal da Fundação Carlos Chagas (FCC).

