Últimos dias para se inscrever no concurso da Alego com salários acima de R$ 10 mil

Processo seletivo busca profissionais que tenham ensino médio ou superior, para diferentes funções

Natália Sezil - 08 de dezembro de 2025

Fachada da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

Interessados em prestar o concurso da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que ainda não realizaram a inscrição, precisam se atentar: o prazo encerra na próxima quarta-feira (10).

As inscrições ficam abertas até às 16h e devem ser feitas exclusivamente online, pelo site da banca organizadora do certame, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa varia entre R$ 120 e R$ 195.

Vale ressaltar: a Alego chamou atenção para golpes que estão sendo aplicados usando as inscrições para este concurso. É importante conferir o link do site para garantir que não se trata de um portal falso.

A seleção é composta por prova discursiva e objetiva. Alguns candidatos também passam por prova de conhecimentos práticos, avaliação psicológica, prova de aptidão física, e de títulos.

São 101 vagas ao todo, com reserva para pessoas com deficiência (PCD) e também para candidatos negros. A seleção e a lotação dos cargos são em Goiânia.

Há oportunidades para Analista Legislativo (49 vagas, considerando todas as especificações), Assistente Legislativo (12, contando todas as categorias) e Policial Legislativo (40).

Para a primeira função, que pede nível superior, a remuneração é de R$ 10.150,33. Para as outras duas funções, que requerem nível médio, o salário é de R$ 7.408,90. Todos têm jornada de 6h diárias.

Confira as funções em detalhes:

Policial legislativo (40 vagas);

Analista administrativo (20);

Analista de ciência de dados (02);

Analista de controle externo em contabilidade (01);

Analista de controle externo em finanças e controle (01);

Analista de controle interno em contabilidade (02);

Analista de controle interno em finanças e controle (02);

Analista de gerenciamento de projetos de TI (02);

Analista de sistemas (02);

Analista de infraestrutura (04);

Contador (04);

Desenvolvedor de sistemas (08);

Economista (01);

Assistente de suporte em TI (07);

Fotógrafo (02);

Técnico de gravação e som (02);

Técnico em refrigeração e ar-condicionado (01).

Mais detalhes estão disponíveis no edital.

