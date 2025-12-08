Últimos dias para se inscrever no concurso da Alego com salários acima de R$ 10 mil
Processo seletivo busca profissionais que tenham ensino médio ou superior, para diferentes funções
Interessados em prestar o concurso da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que ainda não realizaram a inscrição, precisam se atentar: o prazo encerra na próxima quarta-feira (10).
As inscrições ficam abertas até às 16h e devem ser feitas exclusivamente online, pelo site da banca organizadora do certame, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa varia entre R$ 120 e R$ 195.
Vale ressaltar: a Alego chamou atenção para golpes que estão sendo aplicados usando as inscrições para este concurso. É importante conferir o link do site para garantir que não se trata de um portal falso.
A seleção é composta por prova discursiva e objetiva. Alguns candidatos também passam por prova de conhecimentos práticos, avaliação psicológica, prova de aptidão física, e de títulos.
São 101 vagas ao todo, com reserva para pessoas com deficiência (PCD) e também para candidatos negros. A seleção e a lotação dos cargos são em Goiânia.
Há oportunidades para Analista Legislativo (49 vagas, considerando todas as especificações), Assistente Legislativo (12, contando todas as categorias) e Policial Legislativo (40).
Para a primeira função, que pede nível superior, a remuneração é de R$ 10.150,33. Para as outras duas funções, que requerem nível médio, o salário é de R$ 7.408,90. Todos têm jornada de 6h diárias.
Confira as funções em detalhes:
- Policial legislativo (40 vagas);
- Analista administrativo (20);
- Analista de ciência de dados (02);
- Analista de controle externo em contabilidade (01);
- Analista de controle externo em finanças e controle (01);
- Analista de controle interno em contabilidade (02);
- Analista de controle interno em finanças e controle (02);
- Analista de gerenciamento de projetos de TI (02);
- Analista de sistemas (02);
- Analista de infraestrutura (04);
- Contador (04);
- Desenvolvedor de sistemas (08);
- Economista (01);
- Assistente de suporte em TI (07);
- Fotógrafo (02);
- Técnico de gravação e som (02);
- Técnico em refrigeração e ar-condicionado (01).
Mais detalhes estão disponíveis no edital.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!