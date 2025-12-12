Guerra declarada: Prefeitura de Anápolis e MRV se enfrentam por obra que virou “baderna”

Após denúncia do Portal 6, prefeito Márcio Corrêa foi ao local e determinou a paralisação da construção. Em nota, a MRV afirma que trabalhos continuam

Paulo Roberto Belém - 12 de dezembro de 2025

Prefeito Márcio Corrêa (PL) visitou o local para averiguar a situação. (Foto: Captura/Instagram)

Uma reportagem do Portal 6 desencadeou, nesta sexta-feira (12), um intenso confronto entre a Prefeitura de Anápolis e a construtora MRV.

O estopim da crise é um vazamento de esgoto que há pelo menos um mês aflige os moradores da Avenida Patriarca, no Bairro de Lourdes, em decorrência de obras de saneamento executadas pela empresa na região Leste da cidade.

A repercussão do caso levou o prefeito Márcio Corrêa (PL) a uma ação drástica. Acompanhado por membros da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, ele foi pessoalmente ao local e determinou o embargo imediato dos trabalhos.

A decisão foi anunciada em suas redes sociais, onde o gestor prometeu intensificar a fiscalização de obras privadas no município.

“Enquanto a obra não for organizada, regularizada, e não se reduzir o desconforto para a população, ela não será retomada”, declarou o prefeito, que classificou a situação como uma “baderna”.

O secretário Thiago de Sá, que acompanhava o prefeito, endossou a crítica, apontando falhas graves por parte da construtora.

“As intervenções precisam ser comunicadas e o controle da limpeza das ruas deve ser realizado, o que não está sendo feito”, destacou.

Em resposta ao embargo, a MRV emitiu uma nota à imprensa na tarde desta sexta-feira, afirmando que as obras não foram paralisadas e que a empresa já cumpriu todas as exigências feitas pelo Executivo.

A construtora assegura que o cronograma segue “com todo o rigor técnico e operacional já instalado e devidamente comprovado à Prefeitura Municipal de Anápolis”, complementando que a previsão de término das intervenções é em janeiro próximo.

Leia a nota da construtora na íntegra:

“A obra de construção da rede de esgoto na Avenida Patriarca, no Bairro de Lourdes segue a partir de hoje, dia 12 de dezembro, seu cronograma com todo o rigor técnico e operacional já instalado e devidamente comprovado à Prefeitura Municipal de Anápolis. A execução é acompanhada pela Saneago e órgãos municipais competentes. A previsão da conclusão da obra é janeiro de 2026.”

