Vazamento de esgoto toma quadra no Bairro de Lourdes e moradores reclamam de mau cheiro há mais de mês: “insuportável”

Auxiliar de escritório reclama de obras que não acabam e que não cessam o problema vivido por ela e pelos vizinhos

Paulo Roberto Belém - 11 de dezembro de 2025

Situação incomoda durante todo o dia. (Foto: Arquivo pessoal)

Moradores de uma quadra inteira do Bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis, estão sofrendo com um vazamento de esgoto, supostamente provocado por obras da Saneago no local.

Ao Portal 6, a auxiliar de escritório Danielle de Paula foi a porta-voz da questão que ocorre na Avenida Patriarca.

Ela disse que faz mais de um mês que trabalhadores da empresa frequentam o local, mas que não terminam a obra e nem resolvem o problema do mau cheiro que os dejetos causam.

“Eles começam, eles param, aí fica dois dias sem vir”, narrou Daniele, que no momento em que falou com a reportagem na tarde desta quinta-feira (11), disse que os servidores estariam no local depois da última vez que foram vistos na última segunda-feira (08).

Danielle contou que o esgoto fica durante o dia todo na porta da casa dela, em que mora com os pais, provando a situação com uma foto que enviou. Mas é no final da tarde que a auxiliar de escritório cita que o problema é agravado.

Isso porque ela entende que as supostas obras são para aumentar a vazão dos dejetos de um condomínio de prédios na região, mas que enquanto não são finalizadas, o esgoto desse residencial é jogado para o asfalto todos os dias.

“No final da tarde chega todo mundo em casa [nos apartamentos] e o esgoto vem e para aqui na porta”, disse Danielle, incrementando que a questão piora nos finais de semana. “É pior. Acho que o pessoal lava a roupa, aí alaga de novo.”

Arrematando, Danielle conta o drama de ter de ficar em casa o dia todo com a casa fechada, porque está se recuperando de uma cirurgia. “Tô aqui dentro do quarto, eu tô com a janela fechada porque o mau cheiro de esgoto é insuportável”, finalizou.

Em nota, a Saneago se limitou a dizer que: “o extravasamento de esgoto neste local é proveniente de rede coletora ainda não recebida para operação pela Companhia, sendo a situação de responsabilidade do empreendedor particular”.

Assim, a reportagem entrou em contato com Construtora MRV, que até o fechamento da matéria, não respondeu ao pedido de resposta sobre o problema. O espaço segue aberto.

