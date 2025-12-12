Mulher morre após sofrer acidente em Goiânia; filha pequena também estava no carro

Câmeras de segurança registraram o momento exato em que motorista perde o controle e atinge carro estacionado

Mulher morre após sofrer acidente em Goiânia; filha pequena também estava no carro
Vítima foi identificada como Maria de Fátima Pereira da Silva Lima, teve o óbito confirmado ainda no local do acidente. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 40 anos, morreu em um acidente de trânsito no início da tarde de quinta-feira (11) na Avenida Orlando Marques de Abreu, no Setor Anhanguera, em Goiânia. A filha dela também estava no carro, ficando com ferimentos leves.

Câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo que a vítima conduzia atinge a traseira de outro veículo que estava estacionado e, após o impacto, saiu da pista, parando cerca de 20 metros à frente.

Ainda não se sabe o que fez a condutora perder o controle e causar o acidente. O óbito foi atestado ainda no local.

A filha dela, que não teve a idade divulgada, sofreu apenas escoriações provocadas pelo cinto de segurança.

As circunstâncias do acidente seguem em apuração e a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) instaurará inquérito para esclarecer as causas e eventuais responsabilidades.

 

 

