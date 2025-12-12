Pouca gente sabe, mas estes itens jamais devem ficar em cima da geladeira

O topo da geladeira, tão comum como apoio improvisado nas cozinhas brasileiras, pode se transformar em um problema silencioso

Isabella Valverde - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Portal 6)

À primeira vista, parece inofensivo. Um pão ali, um eletrodoméstico acolá, alguns potes esquecidos no alto. Mas o topo da geladeira, tão comum como apoio improvisado nas cozinhas brasileiras, pode se transformar em um problema silencioso — tanto para o aparelho quanto para a segurança da casa.

Isso acontece porque a geladeira está longe de ser um móvel comum. Enquanto mantém os alimentos refrigerados por dentro, ela libera calor constantemente para o ambiente externo. Esse processo exige ventilação contínua.

Quando o espaço superior é ocupado por objetos, o ar quente fica preso, forçando o motor, elevando o consumo de energia e reduzindo a vida útil do equipamento. Em situações extremas, o superaquecimento pode até criar risco de incêndio.

Além do impacto no funcionamento do eletrodoméstico, o calor acumulado também prejudica tudo o que é colocado ali em cima. Veja o que nunca deve ocupar esse espaço.

Pouca gente sabe, mas estes itens jamais devem ficar em cima da geladeira

Pães e produtos de panificação

O calor constante resseca o pão e cria um ambiente ideal para o surgimento de mofo. O resultado é perda rápida de textura, sabor e validade, mesmo quando o alimento parece bem embalado.

Pequenos eletrodomésticos

Liquidificador, mixer, air fryer ou triturador de alimentos até parecem se encaixar bem ali, mas a vibração natural da geladeira faz com que esses itens se movimentem ao longo do dia.

Isso aumenta o risco de quedas, acidentes e ainda bloqueia a ventilação do aparelho.

Potes com alimentos secos

Biscoitos, grãos e cereais sofrem diretamente com o calor que se concentra no topo da geladeira.

Mesmo em potes fechados, a temperatura elevada compromete a qualidade dos alimentos e pode até deformar embalagens plásticas.

Medicamentos

Remédios precisam de temperatura estável para manter sua eficácia. Próximos ao calor liberado pelo condensador, eles podem perder efeito e ainda ficar mais acessíveis ao manuseio inadequado.

Frutas e legumes que não vão à geladeira

O calor acelera o amadurecimento, favorece a deterioração e atrai insetos. Além disso, há o risco de os alimentos rolarem para trás do aparelho e ficarem esquecidos por dias.

Vinhos

Mesmo exposições curtas ao calor contínuo são suficientes para alterar aroma, cor e sabor. O topo da geladeira está longe de ser um local seguro para armazenar qualquer tipo de vinho.

Temperos e especiarias

Ervas e condimentos perdem aroma e potência quando expostos ao calor. Mantê-los sobre a geladeira encurta significativamente sua vida útil e compromete o sabor das receitas.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!