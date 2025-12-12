Ventilador mal regulado pode estar esfriando menos e gastando mais; técnico explica como regular

Regulagem simples no ventilador melhora o desempenho do aparelho e evita consumo desnecessário

Gabriel Yuri Souto - 12 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Muita gente liga o ventilador no máximo nos dias quentes e percebe que o vento parece fraco, mesmo com o aparelho funcionando.

Segundo técnicos em manutenção, a causa mais comum não tem relação com defeito no motor, mas sim com um detalhe simples que passa despercebido: pás desalinhadas ou com parafusos soltos.

Esse pequeno desajuste reduz o fluxo de ar, provoca vibrações e faz o motor trabalhar mais do que deveria.

Como o ventilador perde eficiência sem que o usuário perceba

Quando uma das pás não está bem encaixada ou fica com o parafuso frouxo, ela gira em um ângulo diferente das outras. Esse desbalanceamento altera todo o movimento do ventilador.

Como resultado, o vento espalhado não alcança a distância esperada e o aparelho consome mais energia para tentar compensar a perda de desempenho.

Outro sinal típico é o aumento do barulho. O ventilador passa a tremer, vibrar ou emitir sons metálicos, indicando que uma das pás não está firme.

O que o técnico recomenda verificar primeiro

O diagnóstico inicial é simples e pode ser feito em casa. O técnico recomenda:

Desligar o ventilador da tomada;

Girar as pás com a mão para ver se todas estão na mesma altura;

Conferir cada parafuso, apertando até deixar firme;

Checar se alguma pá está torta ou com folga no encaixe;

Observar o suporte da hélice, que também pode afrouxar com o tempo;

Em muitos casos, apenas um aperto resolve o problema e melhora o vento imediatamente.

Ajustes rápidos que melhoram o desempenho

Com as pás alinhadas e firmes, o ventilador volta a empurrar ar com mais força. Além disso, o motor trabalha em ritmo normal, o que reduz o consumo e evita desgaste prematuro. O técnico também orienta limpar periodicamente a hélice e a grade, já que a poeira acumulada também pesa as pás e atrapalha o giro.

No caso dos ventiladores de mesa e coluna, a posição do aparelho também influencia. Ele deve ficar em local que permita entrada de ar pela parte traseira, sem bloqueios por paredes ou móveis.

Resultado imediato após a regulagem

Com tudo firme e alinhado, o ventilador volta a funcionar com mais potência, menos ruído e menor esforço do motor. Em dias quentes, essa regulagem simples faz diferença na sensação de frescor e evita gastos desnecessários na conta de energia.

É um dos ajustes mais rápidos e eficientes para melhorar o desempenho sem precisar de assistência técnica.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!