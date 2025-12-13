Menino de 7 anos é sequestrado e amarrado, mas foge de cativeiro de forma impressionante, em Caldas Novas
Polícia Civil está investigando o caso e versão da criança será essencial para chegar a um desfecho
O que parece coisa de cinema aconteceu em Caldas Novas, quando uma criança de 7 anos, conseguiu fugir de um cativeiro para onde foi levada após ser raptada no fim da tarde desta sexta-feira (12) na cidade do Sul de Goiás.
Chamou a atenção a forma impressionante com que ela teria escapado do local: usando um pedaço de telha quebrada para cortar as amarras que o prendiam.
De acordo com informações do Mais Goiás, o menino havia sido sequestrado no fim da tarde, no setor Jardim Privê, e foi encontrado por volta das 04h da manhã, na porta da própria casa.
Segundo a família, a criança brincava nas proximidades da casa quando foi abordada por um homem em um carro, que ofereceu doces para atraí-la.
Após entrar no veículo, o menino foi imobilizado, amarrado e teve a boca vedada com fita adesiva. Depois, a criança foi levada para um local que não conhecia.
Ele teria permanecido preso por várias horas em um cômodo, quando conseguiu usar o objeto para escapar.
Depois de se soltar, o menino correu pelas ruas até que encontrou um comércio que conhecia e a partir desse ponto, fez o trajeto até chegar em casa.
Os parentes relataram que ele estava assustado, mas sem ferimentos aparentes, informou a publicação.
Agora, a criança está sob os cuidados da família, passa bem e deve ser ouvida na próxima semana pela Polícia Civil (PC) com auxílio de uma equipe especializada, a fim de identificar e localizar o suposto sequestrador do garoto.
