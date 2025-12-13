Morre o ator Peter Greene, que foi vilão de ‘Pulp Fiction’ e ‘O Máskara’, aos 60 anos

Ele foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York pelo seu empresário

Folhapress Folhapress -
Morre o ator Peter Greene, que foi vilão de 'Pulp Fiction' e 'O Máskara', aos 60 anos
(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) – O ator americano Peter Greene morreu nesta sexta (12), aos 60 anos.

Um de seus papéis mais conhecidos é o do vilão sádico Zed, de “Pulp Fiction”, de Quentin Tarantino.

Ele foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York pelo seu empresário Gregg Edwards, que confirmou a morte à imprensa americana, mas não detalhou as causas.

Leia também

Seu primeiro papel de destaque num longa-metragem foi em “Leis da Gravidade”, de 1992, que estrelou ao lado de Edie Falco, conhecida por “Família Soprano”.

Após “Pulp Fiction”, ele então foi escalado como Dorian Tyrell, o vilão principal de “O Máskara”, de 1994, com Jim Carrey e Cameron Diaz.

Também trabalhou em “Os Suspeitos”, de 1996, ao lado de Benicio del Toro e Kevin Spacey.

Um de seus últimos papéis de destaque foi na minissérie “The Continental”, de 2023, estrelada por Mel Gibson.

Folhapress

Folhapress

Maior agência de notícias do Brasil. Pertence ao Grupo Folha.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias