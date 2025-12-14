Adolescente de 14 anos desaparece após cair no Córrego das Antas, em Anápolis

Cena foi presenciada por amigo da vítima. Corpo de Bombeiros foi acionado e já iniciou as buscas

Da Redação Da Redação -
Adolescente de 14 anos desaparece após cair no Córrego das Antas, em Anápolis
Corpo de Bombeiros já iniciou buscas. Vítima tem apenas 14 anos. (Foto: Reprodução)

Atualizado às 20h45 com mais informações

Um adolescente de 14 anos está desaparecido desde o início da noite deste domingo (14), após cair no Córrego das Antas, na altura da Avenida Perimetral, no bairro São Carlos II Etapa, em Anápolis.

A cena foi presenciada por um amigo da vítima, de 15 anos, que também estava no local e ficou desesperado com a situação. Ambos estariam brincando próximo à encosta.

Leia também

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local por um morador.

A corporação já iniciou as buscas pelo garoto.

Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias