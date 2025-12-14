Adolescente de 14 anos desaparece após cair no Córrego das Antas, em Anápolis
Cena foi presenciada por amigo da vítima. Corpo de Bombeiros foi acionado e já iniciou as buscas
Um adolescente de 14 anos está desaparecido desde o início da noite deste domingo (14), após cair no Córrego das Antas, na altura da Avenida Perimetral, no bairro São Carlos II Etapa, em Anápolis.
A cena foi presenciada por um amigo da vítima, de 15 anos, que também estava no local e ficou desesperado com a situação. Ambos estariam brincando próximo à encosta.
O Corpo de Bombeiros foi acionado no local por um morador.
A corporação já iniciou as buscas pelo garoto.
