Apostador goiano garante bolada em Mega-Sena que sorteou R$ 44 milhões

Ganhador gastou apenas R$ 6 em cartela que garantiu prêmio muito maior

Natália Sezil - 14 de dezembro de 2025

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Este sábado (13) foi um dia de sorte para um goiano que decidiu apostar na Mega-Sena. Ele acertou cinco dos seis números sorteados e garantiu uma parcela do prêmio de R$ 44 milhões.

O concurso 2951 sorteou as dezenas: 05 – 08 – 30 – 31 – 37 – 45. Ninguém conseguiu cravar todas elas, então o valor acumulou: estima-se que será de R$ 52 milhões na terça-feira (16).

Ainda assim, um apostador de Jataí deve começar o domingo (14) com R$ 51.339,54 a mais. O valor é 8.556 vezes mais alto do que o que ele gastou na cartela.

Escolhendo uma aposta simples, o sortudo pagou apenas R$ 6 para conquistar essa bolada. Decidiu ir presencialmente até a Agência Lotérica Rio Claro, no Centro da cidade.

Ele foi o único goiano a acertar cinco dezenas, mas alguns outros moradores do estado também conseguiram “adivinhar” quatro números sorteados na Mega-Sena.

Ao todo, 152 outros apostadores de Goiás também têm o que comemorar. Os valores são menores: variam entre R$ 998,24 e R$ 5.989,50.

