Polícia resgata cachorros abandonados, que passavam fome e sede; tutor é preso em Jataí

De acordo com a corporação, cães estavam presos, sem acesso a água e comida

Augusto Araújo - 13 de dezembro de 2025

Cães estavam amarrados sem acesso a comida e água. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante, um homem suspeito de cometer maus-tratos contra dois cachorros no município de Jataí, na região Sudoeste do estado.

Conforme a 2ª Delegacia Distrital do município, o caso teve início após o recebimento de uma denúncia indicando a possível prática do crime.

No endereço informado, os policiais encontraram dois animais em situação de abandono e sofrimento.

De acordo com a corporação, um dos cães estava amarrado a uma árvore, enquanto o outro permanecia preso a um varal de roupas.

Ambos se encontravam em ambiente insalubre, sem acesso adequado à água e sem comida disponível.

Os animais apresentavam sinais de desnutrição, além de pequenas lesões espalhadas pelo corpo e na região da cauda.

Durante as diligências, os policiais localizaram o possível tutor dos cachorros, que foi detido no local.

Ele foi preso em flagrante, na última quinta-feira (12) e autuado pelo crime de maus-tratos, conforme previsto na legislação vigente.

O caso segue sob investigação da PC, que adotará as medidas cabíveis.

