Cantor completa mais um ano de vida sendo abençoado com fazenda de R$ 30 milhões, jatinho e carros de luxo que sempre sonhou
Artista celebra mais um ano de vida com patrimônio milionário construído após décadas de carreira no sertanejo, marcada por muitos sucessos
Eduardo Costa completou 47 anos neste sábado (13) celebrando uma trajetória que começou na infância humilde em Minas Gerais e resultou na construção de um patrimônio milionário ao longo de mais de duas décadas no sertanejo.
Nascido Edson Vander da Costa Batista, em Abre Campo (MG), o cantor deixou a casa da família ainda adolescente, aos 12 anos, determinado a seguir carreira artística e melhorar as condições de vida dos parentes.
Antes da fama, trabalhou como office boy, ajudante de floricultura e vendedor de picolé, passando por cidades de Minas Gerais, Goiás e São Paulo enquanto buscava espaço na música.
A virada na carreira aconteceu nos anos 2000, especialmente com o álbum No Boteco (2005), que consolidou sucessos como “Tô Indo Embora” e “Você Só Me Faz Feliz”.
Desde então, Eduardo Costa lançou dezenas de projetos, incluindo DVDs, turnês nacionais e o projeto Cabaré, ao lado de Leonardo, que se tornou um dos maiores fenômenos do sertanejo.
O sucesso artístico refletiu diretamente em seu patrimônio. Segundo a revista Caras, a fortuna do cantor é estimada entre 20 e 50 milhões de dólares, reunindo fazendas, mansões, veículos de luxo e aeronaves.
Entre os bens mais chamativos está um jatinho Hawker Beechcraft 400XP, avaliado em até R$ 40 milhões. Antes dele, Eduardo também foi dono de um Learjet 45, cujo valor pode variar entre R$ 10 e R$ 35 milhões.
Na garagem, o sertanejo já exibiu uma Lamborghini Urus, adquirida por cerca de R$ 2,9 milhões, além de uma Ferrari 458 Itália, avaliada atualmente entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões.
No setor imobiliário, um dos destaques é uma mansão localizada na região da Pampulha, em Belo Horizonte, avaliada em aproximadamente R$ 9 milhões. O imóvel conta com três cozinhas, adega, bar, piscina, sauna, home theater, jardim de inverno e vista panorâmica.
A mansão chegou a ser colocada à venda por R$ 11,9 milhões, inclusive mobiliada, e acabou envolvida em uma disputa judicial iniciada em 2021, relacionada a uma negociação imobiliária com um imóvel em Escarpas do Lago, em Capitólio (MG).
Além disso, Eduardo Costa é proprietário de uma fazenda de alto padrão avaliada em cerca de R$ 30 milhões, com criação de gado, cavalos, lagos e sede de luxo.
Ao longo da carreira, o cantor também se destacou por uma agenda intensa de shows e chegou a figurar entre os sertanejos com maiores ganhos mensais do país.
Durante a pandemia, chamou atenção ao promover lives beneficentes, afirmando ter destinado cerca de R$ 4 milhões a ações solidárias, ampliando sua atuação para além dos palcos.
