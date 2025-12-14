Cantor completa mais um ano de vida sendo abençoado com fazenda de R$ 30 milhões, jatinho e carros de luxo que sempre sonhou

Da Redação - 14 de dezembro de 2025

Eduardo Costa completou 47 anos neste sábado (13) celebrando uma trajetória que começou na infância humilde em Minas Gerais e resultou na construção de um patrimônio milionário ao longo de mais de duas décadas no sertanejo.

Nascido Edson Vander da Costa Batista, em Abre Campo (MG), o cantor deixou a casa da família ainda adolescente, aos 12 anos, determinado a seguir carreira artística e melhorar as condições de vida dos parentes.

Antes da fama, trabalhou como office boy, ajudante de floricultura e vendedor de picolé, passando por cidades de Minas Gerais, Goiás e São Paulo enquanto buscava espaço na música.

A virada na carreira aconteceu nos anos 2000, especialmente com o álbum No Boteco (2005), que consolidou sucessos como “Tô Indo Embora” e “Você Só Me Faz Feliz”.

Desde então, Eduardo Costa lançou dezenas de projetos, incluindo DVDs, turnês nacionais e o projeto Cabaré, ao lado de Leonardo, que se tornou um dos maiores fenômenos do sertanejo.

O sucesso artístico refletiu diretamente em seu patrimônio. Segundo a revista Caras, a fortuna do cantor é estimada entre 20 e 50 milhões de dólares, reunindo fazendas, mansões, veículos de luxo e aeronaves.

Entre os bens mais chamativos está um jatinho Hawker Beechcraft 400XP, avaliado em até R$ 40 milhões. Antes dele, Eduardo também foi dono de um Learjet 45, cujo valor pode variar entre R$ 10 e R$ 35 milhões.

Na garagem, o sertanejo já exibiu uma Lamborghini Urus, adquirida por cerca de R$ 2,9 milhões, além de uma Ferrari 458 Itália, avaliada atualmente entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões.

No setor imobiliário, um dos destaques é uma mansão localizada na região da Pampulha, em Belo Horizonte, avaliada em aproximadamente R$ 9 milhões. O imóvel conta com três cozinhas, adega, bar, piscina, sauna, home theater, jardim de inverno e vista panorâmica.

A mansão chegou a ser colocada à venda por R$ 11,9 milhões, inclusive mobiliada, e acabou envolvida em uma disputa judicial iniciada em 2021, relacionada a uma negociação imobiliária com um imóvel em Escarpas do Lago, em Capitólio (MG).

Além disso, Eduardo Costa é proprietário de uma fazenda de alto padrão avaliada em cerca de R$ 30 milhões, com criação de gado, cavalos, lagos e sede de luxo.

Ao longo da carreira, o cantor também se destacou por uma agenda intensa de shows e chegou a figurar entre os sertanejos com maiores ganhos mensais do país.

Durante a pandemia, chamou atenção ao promover lives beneficentes, afirmando ter destinado cerca de R$ 4 milhões a ações solidárias, ampliando sua atuação para além dos palcos.

