Morte, mistério e confissão: o que já se sabe sobre jovem encontrada morta pela tia em Águas Lindas de Goiás

Vítima foi encontrada nua e com sinais de violência. Principal suspeito é o marido da tia que a encontrou, que está foragido e teria confessado a um amigo: "fiz uma besteira"

Da Redação - 14 de dezembro de 2025

Sobrinha ligou para tia quatro vezes durante a madrugada. (Foto: Reprodução)

Um crime chocou os moradores do bairro Jardim Recanto, em Águas Lindas de Goiás, neste domingo (14).

Larissa Conceição de Amaral, de apenas 29 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa, em um cenário que a polícia descreveu como violento e repleto de mistérios.

A descoberta macabra foi feita pela tia da vítima, que se preocupou após notar chamadas perdidas da sobrinha durante a madrugada e decidiu ir até a residência para verificar o que havia acontecido.

Ao chegar ao local, ela se deparou com a sobrinha nua, sobre a cama, já sem vida e com múltiplos ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo. Desesperada, ela acionou a Polícia Militar (PM), que isolou a área para o trabalho da perícia.

Confissão e fuga

O que se sabe sobre a morte da jovem em Goiás ainda está sendo montado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), mas as investigações apontam para um drama familiar com uma confissão perturbadora.

O principal suspeito do crime é Joselmir Miranda Silva, de 33 anos, conhecido como Buiu, que é marido da tia que encontrou o corpo.

Ele está foragido desde o ocorrido, e a suspeita sobre ele se intensificou após um relato crucial. Segundo Aderita, seu marido ligou para um amigo, apelidado de “Chimbinha”, e confessou em poucas palavras: “fiz uma besteira”.

Essa declaração é a peça-chave que conecta Joselmir ao crime com confissão do suspeito em Águas Lindas.

Pistas e investigação

Na cena do crime, a perícia encontrou indícios que ajudam a traçar os últimos momentos de Larissa. Duas taças de vinho, uma bebida e embalagens de preservativos foram localizados, sugerindo que a vítima esteve acompanhada antes de ser morta.

O mistério da morte de Larissa em Águas Lindas se aprofunda com a informação de que ela estaria se relacionando com um homem casado que conheceu pela internet, cuja identidade ainda é desconhecida pela polícia.

Agora, o GIH se concentra em localizar Joselmir.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!