Céu é tomado por nuvem gigante e cenário impressiona em Anápolis

Cena foi avistada do setor Central de Anápolis no fim da tarde desta segunda-feira (15)

(Foto: Paulo Roberto Belém)

Da janela do Portal 6, um flagrante do céu chamou a atenção: uma nuvem imensa em tom mais escuro foi vista no horizonte.

A cena foi avistada do setor Central de Anápolis no fim da tarde desta segunda-feira (15).

A visão despertou curiosidade, pois o formato da nuvem se equivale a um redemoinho. O fenômeno estaria cobrindo a região do Jundiaí.

Embora se dissipando em minutos, o cenário antecipava o que a cidade viveria pouco depois, com várias nuvens carregadas se juntando para formar a chuva que caiu em seguida.

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

