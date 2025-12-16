CNH do Brasil: Jovem é o primeiro aprovado no novo exame teórico adotado pelo Detran

Mudança no processo de habilitação permitiu que candidato concluísse etapa teórica de forma mais rápida

Gabriel Yuri Souto - 16 de dezembro de 2025

(Foto: DIvulgação)

O jovem Richard de Campos Silvério, de 18 anos, entrou para a história ao se tornar o primeiro brasileiro aprovado no novo exame teórico da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) após as recentes mudanças no processo para tirar o documento no país. O caso marca, na prática, o início do novo modelo de habilitação adotado pelos Detrans.

A aprovação ganhou destaque por mostrar como as alterações nas regras já estão impactando diretamente a vida de quem busca a primeira CNH.

Quem é Richard de Campos Silvério

Morador do interior de São Paulo, Richard havia iniciado o processo de habilitação meses antes, mas precisou interromper as aulas presenciais por conta da rotina. Com a implementação do novo modelo, ele conseguiu retomar o processo de forma digital, concluir o curso teórico e realizar a prova em pouco tempo.

Segundo o jovem, a flexibilidade do novo sistema foi decisiva para que ele pudesse avançar na habilitação sem comprometer os estudos e outras atividades do dia a dia.

O que mudou no exame teórico da CNH

O novo modelo trouxe mudanças importantes no processo para tirar a CNH. Entre elas está a possibilidade de realizar o curso teórico de forma online, sem a obrigatoriedade de aulas presenciais em autoescolas, além de mais agilidade no agendamento da prova.

A proposta é reduzir burocracia e custos, mantendo os conteúdos exigidos para a formação dos condutores.

Aprovação simboliza início de nova fase

A aprovação de Richard é vista como simbólica, pois representa o início efetivo do novo sistema. A expectativa é que a mudança facilite o acesso à habilitação para milhares de brasileiros, especialmente jovens que precisam conciliar trabalho, estudo e outras responsabilidades.

Após a aprovação no exame teórico, Richard segue agora para as etapas práticas, que continuam obrigatórias para a obtenção da CNH.

Expectativa para o novo modelo

O Detran avalia que o novo formato tende a agilizar o processo de habilitação e tornar a CNH mais acessível. A expectativa é que, nos próximos meses, mais candidatos consigam concluir a etapa teórica de forma mais rápida e avancem para a fase prática.

